طرح بوسترات فردية لنجوم فيلم درويلة.. شاهد

طرح صناع فيلم "درويلة" عبر حساباتهم وصفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة البوستر الرسمى للعمل بالإضافة إلى البوسترات الفردية الدعائية لنجومه وهو من بطولة النجمان عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى وآخرين، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى بمصر والوطن العربى يوم 7 فبراير المقبل، والذى ينافس فى موسم أجازة منتصف العام الدراسى ل 2024.

وظهر فى البوستر الرسمي للفيلم الأبطال الرئيسيون له وعلى رأسهم: النجم عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى وأيتن عامر ومحمد على رزق وحسنى شتا ومسلم وإبرام سمير ونهال نور ومحمد على ميزو وكابتن إبراهيم صبحى.

درويلة

وفى سياق متصل أيضًا طرح صناعه البوسترات الفردية الدعائية لأبطاله الرئيسيين متماشيه على نفس نهج نجوم هذا البوستر الرسمى آنذاك وفى مقدمتهم؛ النجم عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى وأيتن عامر ومحمد على رزق وحسنى شتا وإبرام سمير ونهال نور ومحمد على ميزو وكابتن إبراهيم صبحى.

وتدور أحداث فيلم «درويلة» فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

وجدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم لعل أبرزهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.

فيلم درويلة

فيلم درويلة

فيلم درويلة

فيلم درويلة

فيلم درويلة

فيلم درويلة

فيلم درويلة

فيلم درويلة

فيلم درويلة

فيلم درويلة