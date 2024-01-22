شائعة سخيفة.. هانى شنودة يوضح حقيقة عدم مشاركته فى الأعمال الفنية

خاص لصدى البلد ..

كشف الموسيقار هانى شنودة عن سر عدم مشاركته فى الأعمال الفنية لتقديم الموسيقى التصويرية قبل مشاركته الأخيرة فى مسلسل "حالة خاصة".

وقال هانى شنودة فى تصريح خاص لصدى البلد: كان هناك اعتقاد خاطئ لدى كثير من صناع الأعمال، بأننى توقفت أو اعتزلت الموسيقى التصويرية، وهى شائعة سخيفة لا أعلم مصدرها، وهى عارية تماما من الصحة.

وأضاف: أننى لم أعتزل تقديم الموسيقى التصويرية، وأعمل حتى آخر نفس فى حياتى بالموسيقى، وأتصور أن هذه الشائعة السبب الرئيسى فى ابتعادى عن المشاركة فى الأعمال الفنية، وأنا ليس من مبادئى الاعتزال أو التوقف لانى أرى المبدع لا يعتزل طالما قادر على العطاء.

هانى شنودة

طرحت منصة watch it الحلقات الخامسة والسادسة من مسلسل “حالة خاصة”، الذي يقوم ببطولته كل من غادة عادل وطة الدسوقي.

وحملت الحلقات العديد من الأحداث ، ومنها قيام أماني النجار" غادة عادل “ بترك مسؤولية المكتب لناديم ” طه الدسوقي " خلال فترة إجازتها.

فيما وافقت رام الله علي الزواج من زوج أماني النجار، إلا أنه تغيب عن الحضور ، لتواجه مشكلة انتهاء فترة إقامتها ، ليحضر نديم في اللحظات الأخيرة.

واستمر عز “ حسن ابو الروس ” في سرقة أفكار نادين حيث ادعي أنه استطاع برفقة رام الله أن يجد حلا لقضية انتحار.

تفاصيل مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة من بطوبة غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق وحسن ابو الروس وضيف الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى.

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة.