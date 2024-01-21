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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ليلى علوي تكشف أسرار فيلم مقسوم

ليلى علوى
ليلى علوى

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على قناة "ON"، يوم الثلاثاء المقبل، نجوم وصناع فيلم "مقسوم".

 

يحل كل من ليلى علوي وسما إبراهيم وعمرو وهبة وسارة عبدالرحمن، مع المخرجة كوثر يونس والكاتب هيثم دبور ضيوفًا على البرنامج، في حديث خاص عن العمل وكواليس الفيلم، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

 

ويشارك في بطولته كل من ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

 

فيلم آل شنب

من ناحية أخري تنظر الفنانة ليلي علوي عرض فيلم آخر خلال الفترة القادمة ، وهو فيلم “آل شنب|” .

 

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

 

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف  شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله ، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

الفنانة ليلى علوى المخرجة كوثر يونس سما إبراهيم فيلم مقسوم فيلم آل شنب

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