عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الزعيم.. تامر حبيب: شديد الفخر أني أحمل جنسية هذا العظيم

تامر حبيب
تامر حبيب

نشر المؤلف تامر حبيب تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بشأن تكريم الفنان عادل إمام أمس فى حفل joy awards.  

 

وقال تامر حبيب : أنا شديد الفخر أنني أحمل جنسية هذا العظيم، وأعمل بنفس المجال الذي يتربع على قمته، لأ وكمان نُلت شرف أني عرفته بشكل شخصي وقربت منه، وأن هو يعرفني.. أنا بحب وأُجِل واحترم الزعيم العربي عادل إمام.. وماكنتش قادر أسيطر على مشاعري ولا دموعي وهو بيتكرم امبارح وكنت فخور برامي ومحمد إمام اللي واضح من كلامهم إنهم يستحقوا أن يكونوا ابناء هذا العظيم.. وأتوجه بالشكر للمستشار تركي الشيخ وكل القائمين على احتفالية الچوي أووردز المشرفة أنهم منحوا هذه الجائزة، شرف أن ينولها أستاذنا العظيم الزعيم عادل إمام.

إيرادات الأفلام.. نور النبوى يتفوق على الجميع.. وبيومى فؤاد نمبر 8

بعد شائعات ارتباطها.. ماذا قالت شيرين عبد الوهاب في أول ظهور ؟

بحب أروح المقابر.. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريح غريب.. فيديو

بعد الظهور المفاجئ.. قصة عودة نجاة الصغيرة إلى الغناء وحب كامل الشناوى لها

عادل إمام

وقد أكد المخرج رامي إمام إن الزعيم عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، ويقضي وقته مع أحفاده وعائلته، حيث قرر التفرغ لقضاء وقته بجانبهم.

وأضاف «إمام»، خلال تصريحات تليفزيونية علي هامش احدي الفعاليات الفنية، أنه يتعرض بشكل مستمر للسؤال عن صحة الزعيم، ولكنه بخير، قائلاً :«إحنا بيتقالنا السؤال ده كتير جدًا، وهو الحمد لله بخير، وقرر يتفرغ للحياة الأسرية معانا ومع الأحفاد.. هو مع أحفاده طول الوقت».

فيلم أبو نسب

ويشارك المخرج رامي إمام في موسم أفلام رأس السنة من خلال فيلم أبو نسب، والذي يقدم بطولته شقيقه الفنان محمد إمام، ونجح في تصدر ايرادات الموسم، ويشارك في بطولته كل من الفنانة ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

joy awards الزعيم عادل امام الفنان عادل إمام المؤلف تامر حبيب عادل إمام تامر حبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

موضوعات متعلقة

بسبب «بنقدر ظروفك».. أحمد الفيشاوي يتزوج من مي سليم

بحب أروح المقابر.. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريح غريب.. فيديو

بعد الصلح بينهما.. أصالة تعلق على جائزة أنغام في حفل joy awards

شريف رمزى يعلن عن عودته بمسلسل العالم w

بعد الظهور المفاجئ.. قصة عودة نجاة الصغيرة إلى الغناء وحب كامل الشناوى لها

بعد شائعات ارتباطها.. ماذا قالت شيرين عبد الوهاب في أول ظهور ؟

إيرادات الأفلام.. نور النبوى يتفوق على الجميع.. وبيومى فؤاد نمبر 8

جمعية أهالى "قفط" تستضيف فعاليات مسرح الجنوب بقنا

ترشيحاتنا

بسبب تصرفات إسرائيل.. أعضاء بالكونجرس الأمريكي يفقدون الثقة في نتنياهو

التعليم: حصر شامل للطلاب المتسربين من المدارس بسبب الدخل الاقتصادي المنخفض

مصادر أمنية: مقتل عنصرين من مقاتلي حزب الله في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

شيرين عبدالوهاب أمام المحكمة 3 فبراير في سب وقذف المنتج محمد الشاعر

منها أسعار الأوقية العالمية.. شعبة الذهب تكشف الأسباب الرئيسية وراء إرتفاع الأسعار

شبكة أمريكية: القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان استهدف زعيم حزب الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 فنانات وضعتهم الفساتين في مأزق بحفل joy awards

رفض نصائح معاونيه| سر تمسك فيتوريا بهذا اللاعب أساسيًا أمام الرأس الأخضر.. وهل له بديل ؟

في عيد ميلادها الـ36.. 10 صور أثارت الجدل لـ ياسمين صبري| شاهد

بسبب «بنقدر ظروفك».. أحمد الفيشاوي يتزوج من مي سليم

فيديو

أمطار وتقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس

التخبط سيد الموقف في سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21.. فيديو

الفلسطينيون ليسوا بشرا مثلنا.. صحفي إسرائيلي يكشف 3 مبادئ تؤمن بها تل أبيب|فيديو

بحب أروح المقابر.. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريح غريب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ