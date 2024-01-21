الزعيم.. تامر حبيب: شديد الفخر أني أحمل جنسية هذا العظيم

نشر المؤلف تامر حبيب تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بشأن تكريم الفنان عادل إمام أمس فى حفل joy awards.

وقال تامر حبيب : أنا شديد الفخر أنني أحمل جنسية هذا العظيم، وأعمل بنفس المجال الذي يتربع على قمته، لأ وكمان نُلت شرف أني عرفته بشكل شخصي وقربت منه، وأن هو يعرفني.. أنا بحب وأُجِل واحترم الزعيم العربي عادل إمام.. وماكنتش قادر أسيطر على مشاعري ولا دموعي وهو بيتكرم امبارح وكنت فخور برامي ومحمد إمام اللي واضح من كلامهم إنهم يستحقوا أن يكونوا ابناء هذا العظيم.. وأتوجه بالشكر للمستشار تركي الشيخ وكل القائمين على احتفالية الچوي أووردز المشرفة أنهم منحوا هذه الجائزة، شرف أن ينولها أستاذنا العظيم الزعيم عادل إمام.

عادل إمام

وقد أكد المخرج رامي إمام إن الزعيم عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، ويقضي وقته مع أحفاده وعائلته، حيث قرر التفرغ لقضاء وقته بجانبهم.

وأضاف «إمام»، خلال تصريحات تليفزيونية علي هامش احدي الفعاليات الفنية، أنه يتعرض بشكل مستمر للسؤال عن صحة الزعيم، ولكنه بخير، قائلاً :«إحنا بيتقالنا السؤال ده كتير جدًا، وهو الحمد لله بخير، وقرر يتفرغ للحياة الأسرية معانا ومع الأحفاد.. هو مع أحفاده طول الوقت».

فيلم أبو نسب

ويشارك المخرج رامي إمام في موسم أفلام رأس السنة من خلال فيلم أبو نسب، والذي يقدم بطولته شقيقه الفنان محمد إمام، ونجح في تصدر ايرادات الموسم، ويشارك في بطولته كل من الفنانة ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وعدد كبير من ضيوف الشرف.