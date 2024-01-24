وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نوقف الحرب حتى إطلاق سراح الأسرى وتفكيك حماس

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صباح اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لن توقف الحرب على قطاع غزة حتى يتم إطلاق سراح الأسرى وتفكيك حركة حماس.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فإنه من المتوقع أن يلتقي كاتس اليوم مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

وأشار كاتس إلى اللقاء مع كاميرون، وقال: سألتقي اليوم بوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون وسأشكره على الدعم البريطاني لإسرائيل".

وتابع: سأوضح له أننا في حرب إسرائيل مع حماس ومحور الشر الإيراني، لن نتوقف حتى يتم إطلاق سراح جميع المختطفين وتفكيك منظمة حماس الإرهابية من قدراتها العسكرية والحكومية - في غزة وفي كل مكان".