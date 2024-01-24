حملات مكبرة لرفع تعديات المحال والباعة بشوارع الوراق

تكثف محافظة الجيزة حملاتها اليومية علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن لإزالة تعديات المحال والباعة الجائلين والأسواق العشوائية للحد من المظاهر السلبية.



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الوراق بشن حملات موسعة بالتعاون مع شرطة المرافق والإدارات المختصة لتحقيق الإنضباط بشوارع السنترال وترعة السواحل والعروبة والمسابك والمعهد الديني لما تمثله تلك الاشغالات من مظهر غير حضاري و إعاقة للحركة المرورية وعرقلة سير المواطنين.



واطلع محافظ الجيزة علي جهود الحملات والتي تمكنت من إزالة كافة تعديات المحلات والمقاهي والأكشاك من علي أرصفة المشاة التي شملت استاندات حديدية وفتارين وكراسي وتربيزات وثلاجات ومدرجات عرض بضائع ولافتات إعلانية وتندات مخالفة بدون ترخيص وذلك إلي جانب رفع فروشات الباعة الجائلين والمفترشين نهر الطريق بالعربات الخشبية والاستاندات الحديدية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



وأضاف اللواء أحمد راشد أن المحافظة تنفذ عدد من الأسواق الحضارية علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن للقضاء على الأسواق العشوائية وتحسين الرؤية البصرية والحد من وجود الباعة الجائلين بالطرق العامة وتوفير مواقع خدمية لهم لبيع منتجاتهم بشكل حضاري ولائق .



وشدد محافظ الجيزة علي حي الوراق بمواصلة الحملات علي مدار اليوم وعدم السماح بتجدد المخالفات والمتابعة الدورية مع سرعه الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين.



كما وجه المحافظ رؤساء الاحياء والمراكز بمواصلة جهود إزالة التعديات والاشغالات من الطريق العام لتحقيق الانضباط وتوفير حرم امن لسير المواطنين .



شهدت الحملة تواجد أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء أحمد السكري رئيس حي الوراق وأجهزة شرطة المرافق والادارات الميدانية المختصة بحي الوراق .

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