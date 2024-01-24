اللجنة المحلية بالشرقية تبدأ اختيار الأم المثالية وتناقش ترتيبات احتفالية 2024

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن إحتفالية عيد الأم المصرية على مدى السنوات الماضية تأتى تعبيراً عن مدى الإمتنان والتقدير والإحترام لما تقوم به من جهود وتضحيات في بناء الوطن فالأم نهر العطاء والتفاني والتضحية التي تواجه جميع التحديات ولها دورًا محوريًا فى شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والإجتماعية، فضلاً عن إدراكها العميق للمسئولية ومسارعتها لتلبية نداء وطنها.

من جانبها أشارت اهبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام إلى مشاركة الوحدة باجتماع اللجنة المحلية لإختيار الأم المثالية علي مستوى المحافظة لعام 2024 والذي تم عقده برئاسة عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وبحضور النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب وممثلين عن الإتحاد الإقليمي للجمعيات بالشرقية - أخصائي الطفولة ومسؤول المؤسسات الرعاية بإدارة الأسرة والطفولة ، مسؤول المعاينات، مسؤول رعاية المسنين والمغتربات ، التنمية وشؤون المرأة بمديرة التضامن الاجتماعي.

وأضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل أنه خلال الإجتماع تم استعراض قصص كفاح الأمهات المتقدمات ومدة فقدهم لعائل الأسرة وكذلك الظروف الصعبة التى مروا بها ومستوى أبنائهم التعليمي ومن ضمنهم الأم البديلة والأم من ذوى الهمم والأم المعيلة لأبناء من ذوى الهمم وذلك لإختيار المرشحين المختارين منهم تمهيدا لإرسالهم لوزارة التضامن الاجتماعي للمنافسة مع المرشحين من المحافظات الأخرى واختيار الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أنه تم إختيار الأم المثالية فى العام الماضي من الأمهات المرشحات من محافظة الشرقية وذلك تقديراً لقصة كفاحها ومجهودها مع الأبناء.

جدير بالذكر أن اللجنة المحلية تم تشكيلها بقرار من محافظ الشرقية رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٢٤ لاختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة لعام 2024 كما تختص اللجنة بتنظيم احتفالية عيد الأم لسنة ٢٠٢٤.

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