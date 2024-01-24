أورمان الشرقية تطلق حملة لتوفير الملابس الشتوية للأسر الأولى بالرعاية

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية إنه أطلقت جمعية الأورمان بالشرقية بالتنسيق مع مديرية التضامن حملة ستر ودفا وإطعام والتي تهدف الي كساء الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا، والفئات المهمشة، بهدف إسعاد هذه الفئات، للتخفيف عن كاهلهم وحمايتهم من برد الشتاء، وذلك من خلال توفير ملابس شتوية ثقيلة تُشعرهم بالدفء، مما تساعد على تحمل برد الشتاء القارص.

وأشاد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية،بالدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الحملة تهدف إلى توزيع ملابس شتوية ثقيلة على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى الشرقية برعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأشار إلى أن الجمعية توفر للمتبرعين «سهم اللبس» وقيمته 500 جنيه والذي يتيح للمتبرع بهذا المبلغ توصيل كسوة شتوية لأسرة أو لشخص غير قادر، من خلال الخط الساخن رقم 19455، وذلك ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين حتى نستطيع الاستمرار في تقديم الخدمة طوال موسم الشتاء.