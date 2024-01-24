أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن الكرملين لديه معلومات موثوقة حول وجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا لدعم نظام كييف.

وأضاف بيسكوف أنه يتعين على باريس أن تفعل المزيد لضمان بقاء المواطنين الفرنسيين بعيدًا عن الأذى.

وتابع: "ما زلنا نصر على أن لدينا معلومات موثوقة حول وجود مواطنين فرنسيين في أوكرانيا، ومرتزقة فرنسيين، نحن نعتقد أن الحكومة الفرنسية يجب أن يعتنوا بمواطنيهم بشكل أفضل، أو على الأقل حثهم على عدم المشاركة في الأنشطة الإجرامية لنظام كييف".

وأوضح بيسكوف أن الكرملين على علم بتصريحات المسؤولين الفرنسيين الذين يزعمون أنهم "لا يستطيعون فعل أي شيء" بشأن مسألة الجنود الفرنسيين الذين يتقاضون رواتبهم من نظام كييف، قائلا: "نحن نأسف لهذا".