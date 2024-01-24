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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي: مصر تنفق مليار دولار شهريًا على غاز محطات الكهرباء.. فيديو

صدى البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن محطات الكهرباء تستهلك غازًا بما يعادل مليار دولار شهريًا.

وأوضح الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية تعمل على أن تكون مواردها من الدولار أكثر أو تساوي حجم الإنفاق. كما شدد الرئيس السيسي على أن الدول تسير بالسياسات والقوانين والعمل وليس بالخواطر.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة تأتي في وقت محوري، تواجه فيه مصر تحديًا إقليميًا خطيرًا، لم يشهده العالم منذ عقود طويلة خاصة ما يشهده قطاع غزة، وأكد أن مصر تقف دائمًا بجانب أشقائها فى فلسطين حتى ينالوا حقوقهم المشروعة.

لقد كان موقفنا في أزمة غزة واضحًا منذ البداية، وقائمًا على الثوابت المصرية، وهو دور سنواصل القيام به بنبل وشرف وتجرد، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. وأكد الرئيس السيسي في كلمته أن الله أراد لهذا الجيل أن يحمل مصر على كتفه.

هذا الجيل فى مصر يحمل البلد على كتفيه

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الله قد أراد لهذا الجيل فى مصر أن يحمل البلد على كتفيه ويعبر به جبالا من المخاطر والمصاعب. وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم في الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72، أنه يثق أن مصر ستظل بفضل الله قوية بصمود أبنائها، بحق بلادهم في مستقبل أفضل، ليحقق به المكانة التي تستحقها بين الأمم.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة بكل طاقاتها وإمكاناتها تعمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل.

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