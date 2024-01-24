الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تتعامل مع 6 شهداء و11 إصابة في خان يونس

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، ظهر اليوم الأربعاء، إن طواقمه تتعامل مع 6 شهداء و11 إصابة جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خانيونس.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة يقترب من ال26 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء وأن عدد المصابين يقترب من ال65 ألفًا .

وقالت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب 24 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 210 شهداء و386 مصابا خلال 24 ساعة.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25700 شهيد و63740 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك فيما قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي بأن الوضع في غزة صعب جدا غذائيا وهناك مشكلات تعوق وصول المساعدات، وأن كل قطاع غزة بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية عاجلة.