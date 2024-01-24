عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تتعامل مع 6 شهداء و11 إصابة في خان يونس

أرشيفية
أرشيفية

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، ظهر اليوم الأربعاء، إن طواقمه تتعامل مع 6 شهداء و11 إصابة جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خانيونس.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة يقترب من ال26 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء وأن عدد المصابين يقترب من ال65 ألفًا .

وقالت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب 24 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 210 شهداء و386 مصابا خلال 24 ساعة.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25700 شهيد و63740 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك فيما قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي بأن الوضع في غزة صعب جدا غذائيا وهناك مشكلات تعوق وصول المساعدات، وأن كل قطاع غزة بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية عاجلة.

الهلال الأحمر الفلسطيني خانيونس العدوان الإسرائيلي على غزة وزارة الصحة الفلسطينية الوضع في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

ترشيحاتنا

أقدر صلابتكم.. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

الرئيس السيسي: كل الشعب مسئول عن أمن ومستقبل مصر

أزمة قلبية.. أصعب 48 ساعة في حياة عمرو عبد العزيز

هروح من ربنا فين لو أنا السبب .. السيسي يرد على اتهام خطير ضد مصر

حماس تعلن شرط قبول صفقة الأسرى الجديدة مع الاحتلال الإسرائيلي

وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري بالمعرض الدولي FITUR 2024 في مدريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب فيديو على تيك توك.. طفلة بريطانية تكاد تصاب بالعمى| تفاصيل كاملة

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

بجوانتي أبيض.. ميريام فارس بإطلالة جريئة في أسبوع الموضة بباريس 2024

غادة عبد الرازق تثير الجدل بصور داخل البانيو.. شاهد

فيديو

درجات الحرارة تصل لـ 11.. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس | فيديو

العربيات طارت.. تفاصيل صادمة بحادث محور المريوطية | فيديو

كنت خايف من نفسي.. عصام السقا يتحدث عن كواليس فيلم الإسكندراني |فيديو

بحضور صفية العمري.. بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد نبيلة عبيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ