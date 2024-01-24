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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الزمالك لمواجهة أم صلال القطري اليوم

صدى البلد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن تشكيل الأبيض لخوض مباراة أم صلال القطري المقرر لها في الخامسة وعشر دقائق مساء اليوم بتوقيت الإمارات، الثالثة وعشر دقائق بتوقيت مصر على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث بدورة نادي الوحدة الودية. 
ويضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع:  حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - محمود علاء - حاتم سكر.

خط الوسط : محمد حسام "بيسو" - محمد السيد - عمر جابر .

خط الهجوم :  إبراهيما نداي - عمار ياسر - سيد عبد الله " نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وأحمد زكي ومحمد عبد الشافي و نبيل عماد دونجا ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

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