116 متدربا من العاملين بالمحليات يجتازون 4 دورات بمركز سقارة

اختتم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الأربعاء، فعاليات الأسبوع الرابع والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2023/2024، في إطار اهتمام الوزارة برفع قدرات العاملين بالوزارة والمحليات واكسابهم مهارات وآفاق جديدة تساعد في تحسين جودة الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن دورات الأسبوع الماضي تضمنت تنفيذ 4 دورات تدريبية منها دورتين جديدتين تنفذان لأول مرة هما " رفع كفاءة إدارة الحملة الميكانيكية وترشيد الانفاق وتعظيم استخدام الموارد" ودورة "المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات" بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة والتي تعقد بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، كما سيتم تنفيذ دورة تطوير مهارات منظومة إدارة أملاك الدولة، ودورة القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن عدد المتدربين الذين اجتازوا من تلك الدورات 116 متدربًا، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات، لافتًا إلي أن الدورات التي اجتازها المتدربون تأتى تماشياً مع حرص الوزارة على الإسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحوكمة، بإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي للعاملين بالمحليات، ورفع قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا أكثر كفاءة وفاعلية فى عملهم، ومواكبة للتطورات التكنولوجية والتشريعية والتنموية، وتعظيم موارد الدولة وحسن إدارتها من خلال قيادات قادرة على وضع الخطط والإدارة السليمة لها.

وأشار وزير التنمية المحلية، عن استمرار الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثاني على التوالي خلال الأسبوع التدريبي الـ 25 من الخطة التدريبية للمحليات لعام 2023-2024، والتي يستفيد منها 55 متدرب من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، بإجمالي 102 ساعة تدريب، لافتًا إلى ان هذه الدورة الهامة تهدف لخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.

ومن جانبه، أكد المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية، أن الخطة التدريبية الحالية لمركز تدريب سقارة يتم تنفيذها بصورة جيدة ووفقًا للأولويات التي تم التركيز عليها ومحاور الخطة التدريبية الجديدة والتي تضمنت عددًا من الموضوعات الهامة مُستهدفة عدد من الإدارات ذات أهمية بالمحافظات، موضحاً الهدف العام للدورات التي ينظمها مركز سقارة هو إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، وإفراز عناصر قادرة علي الإدارة الجيدة للدورات التدريبية في نطاق محافظاتهم.

وعلى جانب آخر، أعرب المتدربون عن سعادتهم بعد اجتيازهم الدورات التدريبية المختلفة في الأسبوع الخامس عشر بمركز سقارة، مشيرين إلى أن الدورات تركز على رفع قدراتنا بما يساهم في تطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية وتحسين مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وتطبيق مبادئ الحوكمة واللامركزية وذلك من خلال التعرف على التجارب الدولية في الإدارة المحلية والاستفادة منها وتطبيق الأساليب الإدارية والتدريبية الحديثة، وإجراء البحوث والدراسات التي تساهم في النهوض بمجالات التنمية المحلية وتعميم التجارب الناجحة في نطاق عملهم بمحافظاتهم.

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