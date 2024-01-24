صحف عبرية: الكنيست يناقش إمكانية السماح للجنود بالتصويت في الانتخابات من غزة

كشفت تقارير عبرية اليوم، الأربعاء، أن هناك مشروع قانون في الكنيست يدعو للسماح لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتصويت في الانتخابات البلدية من لجان اقتراع ستقام داخل قطاع غزة.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن التشريع، الذي اقترحه عضوا الكنيست مايكل بيتون وزئيف إلكين، من حزب الوحدة الوطنية، سيسمح أيضًا للجنود بالإدلاء بأصواتهم في مراكز اقتراع خاصة قبل أسبوع من الانتخابات.

وفي أواخر الشهر الماضي، صوت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على تأجيل الانتخابات البلدية حتى 27 فبراير 2024.

في ذلك الوقت، أبلغ الجيش الإسرائيلي الحكومة أن 688 من جنود الاحتياط الذين يتقدمون كمرشحين لن يتمكنوا "على الأرجح" من إعفائهم من الخدمة لإجراء حملاتهم الانتخابية في حالة إجراء التصويت في يناير الجاري.

وطرح زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض أفيجدور ليبرمان في وقت سابق عدم قدرة الجنود الإسرائيليين على التصويت أثناء وجودهم في غزة كأحد أسباب عدم إجراء انتخابات عامة على الرغم من معارضته لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته.

وأضاف متسائلًا: “هل ننشئ صندوق اقتراع في خان يونس؟”.