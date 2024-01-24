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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"أتوبيس الفن الجميل" يصطحب طلاب المدارس للمواقع الأثرية بالقاهرة

صدى البلد

نظم أتوبيس الفن الجميل عددًا من الزيارات الميدانية والتثقيفية لطلبة عدة مدارس بالقاهرة وأطفال دور الرعاية والمكتبات الثقافية تزامنًا مع إجازة نصف العام ، وذلك ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني لتثقيف النشء فنيًا وثقافيًا من خلال زيارات ميدانية وثقافية للمواقع الأثرية تخللها ورش فنية وأشغال يدوية، قدمها فنانو هيئة قصور الثقافة وذلك في إطار برامج بناء الإنسان المقدمة برعاية وزارة الثقافة.


وتضمنت الفعاليات زيارة للمتحف المصري لأطفال مسجد منشية البكري، نفذت خلالها ورشة رسم حر باستخدام الألوان الفلوماستر والكانسون الأبيض، وتنوعت الموضوعات لدى الأطفال عن رسم معالم مصر الأثرية إلى جانب ما شاهدوه داخل أروقة المتحف، مما أظهر مواهب الأطفال الواعدة خلال الورشة.

كما نفذت زيارة أخرى لقلعة الجبل لأطفال دار أيتام جمعية رسالة لمشاهدة متحف الأسلحة، تضمنت الزيارة عمل مسابقة ثقافية للأطفال، وورشة لصنع مقتنيات باستخدام أعواد الفوم الملون والخرز.

وأقيمت رحلة ثقافية لأطفال مكتبة مصر العامة بمصر الجديدة لزيارة مجمع الأديان، نفذ خلالها ورشة ثقافية ومسابقة في المعلومات العامة عن مجمع الأديان ، والكنيسة المعلقة وكنيسة أبي سرجة ومعبد بن عزرا وحصن بابليون، ومسجد عمرو بن العاص إضافة إلى ورشة فنون تشكيلية للرسم باستخدام ألوان الفلوماستر عن الأيقونات القبطية من وحي الزيارة.

وتضمنت الفعاليات زيارة للمتحف الفن الإسلامي، تضمنت ورشة ثقافية عن "تاريخ المتحف ومقتنياته" بالإضافة لورشة فنية للرسم الحر بالألوان الفلوماستر من وحي أروقة المتحف.

تأتي الفعاليات بإشراف الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن وضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى في سياق برامج مكثفة لهيئة قصور الثقافة لطلاب وطالبات المدارس.

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