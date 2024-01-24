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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غدا.. ساندي تستعد لطرح أغنيتها الجديدة أنت تقبل

ساندي
ساندي

تستعد المطربة ساندي لطرح أحدث أغنياتها انت تقبل مساء غد الخميس.

وبدأت ساندي في الترويج لأغنيتها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، وقامت بطرح البوستر الدعائي للأغنية، متمنية أن تنال اعجاب جمهورها.

وطرحت المطربة ساندي ؛ أحدث أغانيها التي تحمل اسم "الحالة حالة"؛ وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

يذكر أن أغنية "الحالة حالة" هي ثاني أغنية من أغاني الميني ألبوم الذي من المرجح طرحه كاملا خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يضم الألبوم 6 أغان ستطلق منفردة على فترات قريبة، ومن إنتاج الملحن عزيز الشافعي، ومن ألحان أسامة الهندي، وتتعاون في الألبوم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين.

وكانت آخر أغنيات ساندى، "صحاب زمان" التي شاركها في غنائها مطربا المهرجانات ريشا كوستا وسمارة ناو، وتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ريشا كوستا، والكليب من إخراج يوسف محروس.

ساندي المطربة ساندى انت تقبل

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