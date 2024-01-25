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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 14 اليوم 25-1-2024 في محلات الصاغة

سعر الذهب
سعر الذهب

سجل أقل عيار ذهب اليوم الخميس الموافق 25-1-2024؛ وهو عيار 14 الأدني قيمة؛ استقرارا محققا  2523 جنيها للبيع و 2557 جنيها للشراء.

واستقرت أسعار الذهب في مصر  في مستهل تعاملات اليوم على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة ودون أي تغيير يذكر في سعر الجرام الواحد.

الجنيه سجل رقما تاريخيا.. إلى أين وصل سعر الذهب اليوم في مصر؟

لأول مرة.. سعر الجنيه الذهب يتخطى الـ 30 ألفا

ومع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، ارتفع سعر المعدن الأصفر مسجلا زيادة قدرها 100 جنيه في الجرام الواحد في المتوسط داخل محلات الصاغة 

سعر عيار 21 

وسجل سعر أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 الأكثر تداولا نحو 3775 جنيها للبيع و 3825 جنيها  للشراء .

سعر عيار 24

وصل سعر أغلي أعيرة الذهب وهو  عيار 24 نحو 4314 جنيها للبيع و 4371 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 3235 جنيها للبيع و 3275 جنيها للشراء .

سعر عيار 14

بلغ سعر أدني أعيرة الذهب وهو عيار 14 الأقل تداولا نحو نحو 2523 جنيها للبيع و 2557 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب 

كما وصل سعر أوقية الذهب لنحو 2031 دولارا للبيع و 2032 دولارا للشراء.

سعر  الجنيه 

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 30.2 ألف جنيه للبيع و 30.6 ألف جنيه للشراء.

إيقاف السعر

وعلي سياق متصل أوقف عددا من المنصات المتخصصة في تسعير المعدن الأصفر، لحين إشعار آخر، معتبرا أنه سيتم اعلان الأسعار المعمول بها في الأسواق في حال تلاشي حالة الاضطراب الراهن.

سعر الذهب عالميًا

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال جلسة اليوم الأربعاء في ظل تراجع في مستويات الدولار الأمريكي وذلك قبل صدور عدد من البيانات الهامة عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، بينما يستمر الذهب في إيجاد الدعم من التوترات الجيوسياسية التي تزيد الطلب على الملاذ الآمن. 

وسجّل الذهب عالميًا اليوم عند 2025 دولارًا للأونصة.

الذهب والتحديات العالمية

يتعرض الذهب لضغوط سلبية منذ بداية العام ليتحرك عكس التوقعات التي كانت تشير إلى اتجاه إيجابي للذهب وفقاً للتوقعات التاريخية لحركة الذهب خلال شهر يناير، ولكن قوة الدولار الأمريكي التي بدأت من منتصف شهر ديسمبر أنهت فرص تعافي الذهب.

في سياق منفصل أعلنت شركة سنتامين العالمية صاحبة امتياز التنقيب عن الذهب في منجم السكري عن مستهدف لزيادة الإنتاج إلى 470500 أونصة خلال العام الجاري بأعلى من 450 ألف أونصة في عام 2023.

أما عن مبادرة زيرو جمارك فقد ساهمت في دخول ذهب معفي من الجمارك مع العائدين من الخارج بنحو 3.8 طن خلال 8 أشهر بحسب تصريح رئيس مصلحة الجمارك المصرية، يأتي هذا بعد موافقة رئاسة الوزراء على مد فترة عمل المُبادرة 6 أشهر إضافية لتنتهي في مايو 2024 القادم.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن  سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

عوامل تسعير الذهب

أكد عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أنه يتحكم في أسعار الذهب عدد من العوامل، منها سعر أوقية الذهب العالمية، إضافة إلى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى العرض والطلب.

وقال عمرو المغربي، خلال  تصريحات له، أن هناك سبائك تبدأ من جرام ونصف جرام، والمشغولات الذهبية، بها أوزان خفيفة.

وأضاف أن هناك زيادة مستمرة في أسعار الذهب، لذا الاستثمار فيه هو استثمار بعيد المدى، مؤكدا أن فترة الاستثمار لا بد أن تكون لمدة عام على الأقل لتحقيق ربح.

معروض من الذهب

وأشار عمرو المغربي إلى أن إلغاء الجمارك على الذهب كان له تأثير إيجابي، خاصة في الربع الأول من عام 2023، مما أدى لوجود معروض من الذهب وساهم في انخفاض أسعاره.

سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 14 في محلات الصاغة أقل سعر جرام ذهب سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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