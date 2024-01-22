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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1000 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

يبحث الآلاف يوميًا عن آخر تحديث بشأن سعر الذهب اليوم في مصر، بعد قفزة جنونية، سجّل خلالها سعر الجرام عيار 24 ما يزيد على 4100 جنيه على غير المتوقع وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

سعر الذهب

وخلال هذه الموجة وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 3650 جنيهًا بدون مصنعية على المشغولات كأعلى سعر 19 يناير، ليهبط اليوم مجددًا بأسعار جديدة.

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم الأحد 21 يناير 2024.. وهذه قيمة عيار 21

وشهد سعر الذهب اليوم تراجعاً ملحوظاً ليبدأ من نحو 3510 جنيهات للبيع للعيار الأشهر في مصر وهو عيار 21 بعد أن سجل 3650 جنيهًا بتراجع نحو 150 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 

وهبط سعر الجرام من عيار 21 الذي يُفضله الكثير عند شراء المشغولات بكافة أنواعها من محلات الصاغة ، كما شهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا  أيضاً والذي يفضله الكثير للاستثمار من أجل حفظ أموالهم والاستفادة بها، ليبدأ اليوم من 28080 جنيهًا للشراء بدون مصنعية.

أسعار الذهب

وقفز  سعر الذهب الى أعلى قمة في تاريخه محليًا، 19 يناير 2023، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى أكثر من 3650 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجّل الجنيه نحو 29200 جنيه.

الذهب

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

كما تراجع  سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 ليبدأ الجرام اليوم من 3008 جنيهات للبيع بعد 3111 جنيها للشراء وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات.

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر عيار 18 اليوم، بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية  ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة الدبل والخواتم.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتراجع سعر الجنيه الذهب في مصر، بعد قفزة جنونية وهو الذي يقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، هبوطا ليبدأ من نحو 28,080 جنيهًا للبيع بعد 29200 جنيه للشراء بفارق يزيد على 1000 جنيه.

سعر الذهب مباشر 

وفي هذا التقرير يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير من حين لآخر على مدار اليوم: 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين في مصر: 4,068 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين : 3,560 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين : 3,051 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 للشراء: 2,373 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين عيار 24 للبيع: 28080 جنيهًا، والشراء 28,480 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

وعند شراء الأصفر خاصة المشغولات في التعرف على  سعر مصنعية الذهب، خاصة مصنعية عيار 21، يكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 150 جنيهًا ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.

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