رئيس الحكومة اللبنانية: نؤيد الحل السلمي في المنطقة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي علي موقف لبنان الواضح والذي يؤيد الحل السلمي في المنطقة، مشيرا الي ان لايطاليا واوروبا دورا اساسيا في الدفع بهذا الاتجاه".

جاء ذلك خلال لقاء ميقاتي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الايطالية انطونيو تاياني الذي وصل الي العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة رسمية.

وشدد على أن "لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، خاصة القرار 1701، واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل".

وبدوره؛ قال الوزير الايطالي فأشار الى انه سيقوم بجولة في لبنان ودول المنطقة للدفع باتجاه التهدئة وإحلال السلام".

وقال: "إن ايطاليا تساند لبنان في مواقفه وتستمر في المساعدة لبسط التهدئة في الجنوب".

وكان تاياني قد وصل ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت على رأس وفد في زيارة رسمية للبنان، وكانت سفيرة ايطاليا لدى لبنان نيكوليتا بومباردييري، في استقباله في صالون الشرف في المطار.