إنبي يرافق سيراميكا كليوباترا لربع نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على الإسماعيلي

نجح إنبي في الفوز على نادي الإسماعيلي بنتيجة 1-0، اليوم الأربعاء، في ختام المجموعة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وسجل هدف إنبي اللاعب علي فوزي في الدقيقة 52 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب "بتروسبورت" بالقاهرة.

ورفع إنبي رصيده بقيادة مدربه تامر مصطفى، إلى 6 نقاط، محتلا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة.

وودع الإسماعيلي البطولة بعد 3 هزائم مع مدربه إيهاب جلال، ليحتل المركز الأخير من دون نقاط.

وتعادل سيراميكا كليوباترا مع الداخلية على ملعب المقاولون العرب بنتيجة 1-1 في المجموعة ذاتها.

وسجل يوسف تونجي للداخلية في الدقيقة 29، وتعادل أحمد هاني لصالح سيراميكا في الدقيقة 38.

ورفع الداخلية رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بينما يتصدر سيراميكا كليوباترا حامل اللقب بقيادة مدربه أيمن الرمادي برصيد 7 نقاط.