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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليابان تبلغ ثمن نهائي أمم آسيا بالفوز على إندونيسيا

منتخب اليابان
منتخب اليابان

نجح منتخب اليابان في بلوغ ثمن نهائي كأس آسيا  بفوزه على إندونيسيا بنتيجة 3-1، اليوم الأربعاء، على ستاد الثمامة ضمن الجولة الثالثة الأخيرة، من دور المجموعات.

تقدم أياسي أويدا بهدف لليابان من  ضربة جزاء في الدقيقة السادسة ثم أضاف الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 52، وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة حيث سجله جوستين هوبنر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 88، قبل أن  يحرز ساندي والش الهدف الوحيد لإندونيسيا في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

وتصدر العراق ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة، مقابل 6 نقاط لليابان في المركز الثاني، و3 لإندونيسيا في المركز الثالث، في حين بقي رصيد فيتنام خاليًا من النقاط.

وحصل منتخب العراق واليابان على بطاقتي التأهل المباشر عن المجموعة، في حين ينتظر المنتخب الإندونيسي تحديد أفضل أربع منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

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