بليغ أبو عايد: فيتوريا غير قادر على التعامل مع لاعبي مصر

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن مروان عطية وتريزيجيه ومصطفى محمد من أفضل اللاعبين في منتخب مصر حتى الآن، رغم عدم تقديم الأداء المنتظر في دور المجموعات بأمم افريقيا، مشيرًا إلى أن الأمور تسير بـ"بركة دعاء المصريين" حتى الآن.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هناك مفارقات حدثت في المباراة الأخيرة بين مصر والرأس الأخضر، وكذلك مواجهة غانا وموزمبيق، لم يعد هناك ثقة في منتخب مصر حاليا، واصبحنا نبحث عن الفريق الأسهل الذي نواجهه في دور الستة عشر".

وأضاف: "من أسوأ البعثات الإدارية حاليا الموجودين مع منتخب مصر في كوت ديفوار، الارتباك الذي حدث في قصة صلاح وحالة الغضب بسبب الآمال العريضة التي كانت تتعلق على اللاعب في البطولة، وكذلك الأخبار التي تصدرت للإعلام منذ لحظة إصابته، وصلاح لاعب كبير ولم يتهرب مطلقا من تمثيل المنتخب المصري، وهو اسطورة لن تتكرر مطلقا".

وواصل: "هناك أحد أعضاء اتحاد الكرة قال لي انهم يسيرون بنظرية "استخبى في الدرة" ويرفضون الحديث عن أي مشكلة، او مواجهة الرأي العام، يفضلون الصمت تماما، اتحاد الكرة مصدر أزمات واضح وهناك حالة غضب كبيرة ضدهم، وقال لي ان المدرب البرتغالي فيتوريا غير قادر على التعامل أو السيطرة على اللاعبين".

وأكمل: "مسئول في البعثة قال لمسئول في مصر أن فيتوريا مدرب (طري) واقسم بالله هذا حدث بالنص".