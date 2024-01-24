عاجل
أخبار التعليم | رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات منتصف العام 2024 بجامعة عين شمس.. 31 يناير موعد امتحان القبول التحريري لدرجتى الماجستير والدكتوراه صحف الإمارات اليوم.. مصر تحذر من استمرار الحرب في غزة.. أوقفوا الحرب على بطاقات الاقتراع الأمريكية.. وترامب يفوز بانتخابات الجمهوريين في نيوهامبشر الخارجية الأمريكية: قلقون بشأن الاعتقالات ضد المعارضة والمجتمع المدني في فنزويلا غارة روسية تتسبب في مقـ.تل 5 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في خاركيف «معرض الكتاب» و«الصراع الإسرائيلي الفلسطيني».. أبرز اهتمامات كبار كتاب الصحف المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بليغ أبو عايد: فيتوريا غير قادر على التعامل مع لاعبي مصر

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن مروان عطية وتريزيجيه ومصطفى محمد من أفضل اللاعبين في منتخب مصر حتى الآن، رغم عدم تقديم الأداء المنتظر في دور المجموعات بأمم افريقيا، مشيرًا إلى أن الأمور تسير بـ"بركة دعاء المصريين" حتى الآن.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هناك مفارقات حدثت في المباراة الأخيرة بين مصر والرأس الأخضر، وكذلك مواجهة غانا وموزمبيق، لم يعد هناك ثقة في منتخب مصر حاليا، واصبحنا نبحث عن الفريق الأسهل الذي نواجهه في دور الستة عشر".

وأضاف: "من أسوأ البعثات الإدارية حاليا الموجودين مع منتخب مصر في كوت ديفوار، الارتباك الذي حدث في قصة صلاح وحالة الغضب بسبب الآمال العريضة التي كانت تتعلق على اللاعب في البطولة، وكذلك الأخبار التي تصدرت للإعلام منذ لحظة إصابته، وصلاح لاعب كبير ولم يتهرب مطلقا من تمثيل المنتخب المصري، وهو اسطورة لن تتكرر مطلقا".

وواصل: "هناك أحد أعضاء اتحاد الكرة قال لي انهم يسيرون بنظرية "استخبى في الدرة" ويرفضون الحديث عن أي مشكلة، او مواجهة الرأي العام، يفضلون الصمت تماما، اتحاد الكرة مصدر أزمات واضح وهناك حالة غضب كبيرة ضدهم، وقال لي ان المدرب البرتغالي فيتوريا غير قادر على التعامل أو السيطرة على اللاعبين".

وأكمل: "مسئول في البعثة قال لمسئول في مصر أن فيتوريا مدرب (طري) واقسم بالله هذا حدث بالنص".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

الأرصاد: تحذير من أمطار على هذه المناطق

الخرفان طارت.. تفاصيل 26 ثانية مرعبة في حادث محور المريوطية

نستمع إلى الأصدقاء.. إثيوبيا تتراجع عن التصعيد ضد الصومال

الخضري يفجر مفاجأة: طبيب المنتخب طالب فيتوريا بعدم مشاركة الشناوي بأمم أفريقيا

موضوعات متعلقة

أول ضحية بأمم أفريقيا| مدرب منتخب جامبيا يستقيل من منصبه

ريال سوسييداد أول المتأهلين لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

إيقافه مدى الحياة| دعوى جنائية ضد مشجع أودينيزي العنصري تجاه حارس ميلان

لا يمكن تجرعه|أول تعليق لمدرب الجزائر عقب الخروج من أمم أفريقيا

مدرب موريتانيا: أحرجنا الجزائر وتأهلنا لثمن نهائي أمم أفريقيا

بسداسية نظيفة في ميدلسبره| تشيلسي يتأهل لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية

تصريحات نارية من مدافع الكاميرون بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

يتأهل لدور الـ16| منتخب موريتانيا يطيح بالجزائر خارج أمم أفريقيا بالفوز 1-0

ترشيحاتنا

إيرادات الأفلام.. نور النبوي ينتصر على الجميع وفيلم شريف منير مهدد بالسحب

أريد التوبة وفتح صفحة جديدة مع الله فماذا أفعل.. أزهري يوضح

500 ألف جنيه| مفاجأة غير سعيدة لـ تجار الذهب .. ماذا يحدث؟

زيادة مرتبات القطاع الخاص 2024.. بشرى بشأن قانون العمل الجديد

وائل جمعة يفتح النار على «فيتوريا»: معندناش مدرب

مطالبات أمريكية لـ الصين بحث إيران على كبح هجمات الحوثيين .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

لزيادة المتابعين.. بلوجر صينية تزيف حملها وتخدع الناس |تفاصيل

تخنت أوي.. جوري بكر تثير ضجة بأحدث جلسة تصوير خضعت لها| صور

مفاجأة هتهزه| العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف تثير الجدل.. ماذا سيفعل محمد رمضان؟

فيديو

مي سليم تكشف لـ «صدى البلد» سبب توقف تصوير مسلسل «روج أسود» |فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ