ثالث الضحايا| كوت ديفوار تقيل المدير الفني للمنتخب الفرنسي جيان لويس جاسكيه

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إقالة مدربه الفرنسي جيان لويس جاسكيه من منصبه.

وقال الاتحاد الإيفواري في بيان رسمي إن جاسكيه لم يعد مدربًا للأفيال بسبب سوء النتائج في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وحل منتخب كوت ديفوار في المركز الثالث بالمجموعة الأولى للبطولة القارية برصيد 3 نقاط بعد فوز وحيد على غينيا بيساو بنتيجة 2-0 ثم الخسارة أمام نيجيريا بنتيجة 0-1 ثم الهزيمة الثقيلة ضد غينيا الاستوائية بنتيجة 0-4.

وقرر الاتحاد الإيفواري تعيين إيمرس فاي المدير الفني للمنتخب الأولمبي خلفا للفرنسي جاسكيه حال استمرار الأفيال في البطولة.

وتولى جاسكيه صاحب الـ70 عامًا قيادة كوت ديفوار منذ مايو 2022 وسبق له العمل كمساعد لمنتخب فرنسا في عهد لوران بلان وأيضًا مساعدا في باريس سان جيرمان مع لويس فرنانديز ولوران بلان.

ويملك منتخب كوت ديفوار 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الأولى مع فارق أهداف (-3)، وينتظر مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة لتحديد مصيره.