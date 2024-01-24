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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيبني في حالي.. رد صلاح على مراسل أمم أفريقيا

صدى البلد

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي رد اللاعب محمد صلاح علي مراسل برنامج امم افريقيا عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك

وكتب مهيب :"صلاح لمراسل برنامج أمم أفريقيا : سيبني في حالي".

 

وكشف فريق ليفربول الإنجليزي عن موعد عودة محمد صلاح لإنجلترا لاستكمال برنامجه العلاجي في أسرع وقت ممكن للعودة سريعًا بعد إصابته مع منتخب مصر في لقاء غانا ببطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

 

موعد عودة محمد صلاح إلى إنجلترا

وقال الحساب الرسمي لنادي ليفربول على منصة “إكس”: "سيعود محمد صلاح إلى مركز أكسا للتدريبات اليوم،الأربعاء؛ ليبدأ برنامجًا تأهيليًا مكثفًا مع الجهاز الطبي لليفربول بعد الإصابة العضلية التي تعرّض لها مع منتخب مصرفي مواجهة غانا ضمن منافسات أمم أفريقيا 2023.. بعد الاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم على خضوعه للعلاج في النادي".

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