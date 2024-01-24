بسبب 3 عوامل.. ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، حيث أدى سحب أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية والتحفيز الاقتصادي الصيني والتوترات الجيوسياسية إلى تأثر المخاوف بشأن الطلب.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 79.70 دولارا للبرميل بحلول الساعة 15:38 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو 0.45 بالمئة، إلى 74.68 دولارا.

في خطوة من المتوقع أن تدعم التعافي الاقتصادي الهش، سيقوم البنك المركزي الصيني بخفض حجم الأموال النقدية التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات اعتبارًا من 5 فبراير.

وفي الولايات المتحدة، قالت إدارة معلومات الطاقة (EIA) إن شركات الطاقة سحبت كمية أكبر بكثير من المتوقع قدرها 9.2 مليون برميل من النفط الخام من مخزوناتها خلال الأسبوع المنتهي في 19 يناير.