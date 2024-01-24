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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: زيلينسكي يقود أوكرانيا إلى نهاية رهيبة

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يقود بلاده إلى نهاية مروعة، وشبهته ببارون المخدرات الكلاسيكي في الأفلام الأمريكية الذي يبيد شعبه بشكل عشوائي.

وكتبت زاخاروفا، عبر قناتها على تطبيق “تليجرام”، “يا لها من نهاية رهيبة لكن طبيعية جدًا لفيلم الإثارة الأمريكي هذا الذي يحمل اسم مشروع أوكرانيا.. تنتهي الأفلام الأمريكية الكلاسيكية عن أباطرة المخدرات بمشاهد تظهر جبالاً من الكوكايين وإطلاق نار عشوائي، مع موت أفرادها في المذبحة.. ويلعب زيلينسكي هذا الدور بجودة عالية، كما لو كان يحاول إثبات أنه يستحق تمثال الأوسكار الذي سلمه له شون بن”.

وفي وقت سابق من اليوم، أسقط الجيش الأوكراني طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إيل-76 تقل أسرى أوكرانيين لتبادلهم فوق أراضي منطقة بيلجورود.

وكان على متن الطائرة 74 شخصًا، من بينهم 65 عسكريًا أوكرانيًا، ولم ينج أحد.

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الجيش البريطاني يستعد لحرب كبرى ضد روسيا

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بعد حادث سقوط الطائرة .. روسيا تشكك في التوصل لاتفاق مع أوكرانيا

وفي وقت سابق، انتقدت وزارة الدفاع الروسية الحادث ووصفته بأنه هجوم إرهابي، وشددت على أن كييف كانت على علم تام بالنقل المرتب مسبقًا للسجناء من أجل التبادل، الذي كان من المقرر أن يتم في كولوتيلوفكا، وهاجمت الطائرة بهدف اتهام موسكو بقتل أسرى الحرب الأوكرانيين.

بدوره، قال مبعوث الخارجية الروسية لجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، إن كييف ارتكبت عملا همجيا جنونيا بإسقاط الطائرة إيل-76، وشكك في إمكانية التوصل إلى أي اتفاقات.

الخارجية الروسية زيلينسكي روسيا أوكرانيا

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