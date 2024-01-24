الجيش البريطاني يستعد لحرب كبرى ضد روسيا

حذر قائد الجيش البريطاني مواطني المملكة المتحدة من الاستعداد لحرب على نطاق الصراعات الكبرى في القرن العشرين، ضد روسيا وأنهم أنفسهم قد يحتاجون إلى التعبئة.

وفي معرض حديثه في المعرض الدولي للمركبات المدرعة في لندن، قال الجنرال السير باتريك ساندرز، إن الغزو الروسي لأوكرانيا هو علامة على أشياء قادمة، محذرا من أنه يجب تذكر دروس الحروب السابقة قبل فوات الأوان.

وحسب “يورونيوز”، قال ساندرز: “أسلافنا فشلوا في إدراك تداعيات ما يسمى بأزمة يوليو عام 1914 وتعثروا في أبشع الحروب”، مضيفا: “لا يمكننا أن نتحمل ارتكاب نفس الخطأ اليوم. أوكرانيا مهمة حقا”.

والأهم من ذلك، أصر الجنرال ساندرز على أنه لا ينبغي الاستهانة بالحجم المحتمل للصراع في السنوات القادمة.

وقال ساندرز: “هذه الحرب لا تتعلق فقط بالتربة السوداء في دونباس، ولا بإعادة تأسيس الإمبراطورية الروسية، بل تتعلق بهزيمة نظامنا وأسلوب حياتنا سياسيا ونفسيا ورمزيا. كيف سنرد كما سيقول جيل ما قبل الحرب؟... الشجاعة الأوكرانية تكسب الوقت في الوقت الراهن”.

مضاعفة حجم الجيش البريطاني

كما دعا الجنرال إلى مضاعفة حجم الجيش البريطاني تقريبًا، حيث يخطط الجيش البريطاني بشكل عام لعكس أزمة التجنيد طويلة الأمد التي أدت إلى تقليص أعداده حتى مع مشاركة القوات البريطانية في مهام مختلفة في الخارج.

ومع ذلك، قال ساندرز، إنه “على الرغم من أهمية التعبئة التقليدية، إلا أنه يجب على المواطنين البريطانيين العاديين أن يكونوا مستعدين، إن لم يكن للتجنيد الكامل، لمستوى من التعبئة المدنية لم تشهده أوروبا الغربية منذ عام 1945”.

حافة الكارثة

وتأتي كلمات ساندرز بعد أشهر من التحذيرات المشؤومة من أعضاء رئيسيين آخرين في الناتو، وخاصة في أوروبا.

ومؤخراً، أطلق وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس دعوات جذرية للاستعداد للحرب التي من شأنها أن تعيد توجيه المؤسسة العسكرية الألمانية بشكل كبير بعد ما يقرب من ثمانية عقود أمضاها في وضع دفاعي متعدد الأطراف.

كشفت وثائق تسربت مؤخرًا إلى صحيفة بيلد الألمانية أن برلين تضع خطط طوارئ لهجوم روسي ضخم على أوروبا الغربية، وتحديدًا دول البلطيق.