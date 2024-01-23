رئيس وزراء بريطانيا: لن نتردد في مهاجمة الحوثيين مرة أخرى

علق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، على الهجمات البريطانية والأمريكية ضد الحوثيين في اليمن.

وقال سوناك في كلمة له أمام البرلمان البريطاني: "لن نتردد في مهاجمة الحوثيين مرة أخرى، إذا استمروا في مهاجمة السفن في البحر الأحمر".

وأضاف: نحن لا نسعى إلى المواجهة لكننا نحث الحوثيين على وقف هذه الهجمات غير القانونية وغير المقبولة".

وتابع: التقييم الأولي هو أنه تم ضرب جميع الأهداف. سنفرض عقوبات على شبكات تمويل الحوثيين".

وأشار سوناك إلى أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون سيبدأ جولة شرق أوسطية خلال الأيام القادمة.