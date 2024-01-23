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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا: لن نتردد في مهاجمة الحوثيين مرة أخرى

ريشي سوناك
ريشي سوناك

علق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، على الهجمات البريطانية والأمريكية ضد الحوثيين في اليمن.

وقال سوناك في كلمة له أمام البرلمان البريطاني: "لن نتردد في مهاجمة الحوثيين مرة أخرى، إذا استمروا في مهاجمة السفن في البحر الأحمر".

وأضاف: نحن لا نسعى إلى المواجهة لكننا نحث الحوثيين على وقف هذه الهجمات غير القانونية وغير المقبولة".

وتابع: التقييم الأولي هو أنه تم ضرب جميع الأهداف. سنفرض عقوبات على شبكات تمويل الحوثيين".

وأشار سوناك إلى أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون سيبدأ جولة شرق أوسطية خلال الأيام القادمة.

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