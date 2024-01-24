جيش الاحتلال يعلن العثور على نفق تابع لحركة حماس |فيديو

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه هدم نفقا لحركة حماس في وسط قطاع غزة كان يقع على بعد كيلومتر ونصف من الحدود الإسرائيلية.

وعثر على النفق جنود الاحتياط من اللواء 646 والمهندسون القتاليون من وحدة ياهالوم، شمال وجنوب غزة، بحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طول النفق يبلغ كيلومترا واحدا، وعمقه 20 مترا، وتم بناؤه على بعد حوالي 1.5 كيلومتر من الحدود، مشيرا إلي أنه تم تدميره من قبل المهندسين القتاليين.

وخلال العملية، عثر اللواء 646 أيضًا على صواريخ وصواريخ مضادة للطائرات ومعدات عسكرية أخرى تستخدمها حماس.