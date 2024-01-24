غدا.. عرض أول ثلاث حلقات من مسلسل "جولة أخيرة"

طرحت الشركة المنتجة مواعيد عرض مسلسل "جولة أخيرة" على صفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا من بطولة النجم أحمد السقا استعدادًا لبدء عرضه على منصة أمازون "Prime Video" غداً الخميس 25 يناير.

يتم عرض مسلسل جولة أخيرة بطولة النجم أحمد السقا غدا الخميس الموافق 25 يناير 2024.

مواعيد عرض المسلسل:

25 يناير الحلقة الاولى و الثانية و الثالثة ..1 فبراير الحلقة الرابعة و الخامسة .. 8فبراير الحلقة السادسة و السابعة.. 15فبراير الحلقة الثامنة و التاسعة..

يخوض النجم احمد السقا تحت رعاية الصباح إخوان أولى تجاربه في دراما المنصات وسط ترقب كبير من جمهور السقا المتشوق لرؤية العمل الذى يقدمه في شكل جديد تماماً أحمد السقا أول نجم عربي يتواجد على منصة أمازون بـ "جولة أخيرة"

تدور أحداث المسلسل حول رياضة MMA القتالية مع خطوط درامية يتشاركها أبطال المسلسل، ويشهد مسلسل جولة أخيرة ظهور الفنان أشرف عبد الباقي بشكل جديد مفاجئ، حيث يقوم بدور مدرب شخصية أحمد السقا ، ليصبح أول عمل عربي على منصة العالمية.

المسلسل من إنتاج الصباح إخوان ويشارك في مسلسل «جولة أخيرة» ويضم نخبة من نجوم الفن أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، أسماء أبواليزيد،رشدى الشامى، على صبحى، الطفلة ملك، حنان سليمان، سحر رامى، و ضيفة الشرف حنان مطاوع العمل من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، ويتكون العمل من 9 حلقات فقط.