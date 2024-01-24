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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإيراني: فلسطين انتصرت بعد 100 يوم من الحرب

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إن فلسطين هي المنتصرة وليست إسرائيل بعد أكثر من 100 يوم من الحرب على غزة.

وأضاف “رئيسي”، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أنه يجب قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني واتخاذ موقف رادع منه.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أكد دعم إيران في مكافحة الإرهاب وتعزيز العلاقات الثنائية لمواجهته.

وقال أردوغان، إن “فلسطين تمثل القضية المركزية بالنسبة إلى تركيا وإيران”، مؤكداً أنهم “ناقشوا سياسات إسرائيل غير الإنسانية واتفقوا على ضرورة العمل لوقفها فوراً”.

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وأضاف أنه بحث مع نظيره الإيراني سبل التعاون بين البلدين والحرب في غزة وقضايا مشتركة، مشيرا إلي أنهم وقّعوا 10 اتفاقيات جديدة تعزز التعاون بين تركيا وإيران.

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