توزيع ماعز ومواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في براني بمطروح

وزعت جمعية أصول لتنمية المجتمع المحلي بالإسكندرية عدد من المساعدات الاجتماعية على الأسر الأكثر احتياجا بمدينة برانى في مطروح بحضور المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .



وذلك بحضور العميد ياسر عامر رئيس مجلس مدينة سيدى برانى والدكتورة رانيا راضون رئيس مجلس إدارة الجمعية وسناء بدر عضو مجلس إدارة جمعية أصول.

و أعلنت الدكتورة رانيا رضوان رئيس مجلس إدارة جمعية أصول لخدمة المجتمع المحلي بالإسكندرية عن توزيع مساعدات عينية للأسر الأكثر أحتياجاً بقري سيدي برانى بمحافظة مطروح.



وقالت الدكتورة رانيا رضوان إن المساعدات تضم العديد من المشروعات الصغيرة المدرة للدخل من بينها توزيع ماعز على عدد 50 اسرة بالإضافة الى توزيع اعلاف تكفي لمدة 3 اشهر مع دعم الأسر بعدد 100بطانية و100شنطة غذائية مع توفير عدد 50 شنطة اسعافات أولية وإنشاء آبار نشو لاستخدامات الشرب حيث تتم وضع معايير الاختيار من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ودعم اللواء آمون أبو عمر رئيس الجهاز ودعم كامل بالفرق المشاركه في الخدمات اللوجستية.

وأشارت رئيس مجلس الإدارة إلى الدور الذي تقوم به الجمعية في الفترة الماضية بتوفير عددا من المواد الغذائية بمناطق جنوب سيدي برانى وخاصة منطقة الإقعرة في صحراء مطروح،

وأوضحت رضوان أن الأسر المستفيدة التى تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادى والاقتصادى والمعيشى للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا، وهى مناطق تجمعات ابوميلاد ومنها منطقة عريضة والجرجوب وعراضه والشيخ وأولاد مسعود جنوب صحراء سيدى برانى



وأشاد حسين السنسينى بالدور الحيوى والفاعل لجمعية اصول للاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية للاتحاد العام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على الدور الحيوى والفاعل للاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، فى إطار رؤية القيادة السياسية الحكيمة بأهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، فى مساندة قضايا التنمية وانطلاقا من كون عملية الحوار والشراكة هى عملية مستمرة من أجل ضمان استدامة تنفيذ البرامج التنموية التى تخدم رؤية مصر 2030.