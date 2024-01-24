سموحة إلى ربع نهائي كأس الرابطة وفيوتشر يودع

نجح سموحة في اقتناص فوز ثمين على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 2-0، اليوم الأربعاء، بإستاد الإسكندرية في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وسجل ثنائية سموحة المغربي لحسن دهدوه في الدقيقة 38 والبنيني دوكو دودو في الدقيقة 60.

ورفع سموحة رصيده مع مديره الفني أحمد سامي إلى 4 نقاط محتلا المركز الثاني خلف الاتحاد السكندري المتصدر برصيد 6 نقاط، وتأهل للدور التالي.

وفاز مودرن فيوتشر على بلدية المحلة بنتيجة 1-0 بإستاد القاهرة في المجموعة ذاتها.

وسجل هدف فيوتشر اللاعب المغربي عبد الكبير الوادي في الدقيقة 12.

ورفع فيوتشر رصيده بقيادة مديره الفني البرتغالي ريكاردو فوروموسينو إلى 4 نقاط ولكنه ودع البطولة بعد احتلاله المركز الثالث بفارق الأهداف عن سموحة.

وتوقف رصيد بلدية المحلة بقيادة مديره الفني أحمد عبد الرؤوف عند 3 نقاط في المركز الأخير.