عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يخسر المركز الثالث في بطولة أبو ظبي الودية

الزمالك
الزمالك

تلقي نادي الزمالك خسارة أمام أم صلال القطري 0-2 اليوم الأربعاء، في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة نادي الوحدة الإماراتي الدولية، في أبوظبي.

سجل ثنائية أم صلال مشعل الشمري وكنجي جويل، بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

خبير تحكيمي يعطي جماهير الزمالك درسا بعد الخسارة أمام أم صلال

أحمد حسن يعلن عدد صفقات الزمالك في الانتقالات الشتوية

وتلقى الزمالك الهزيمة الثانية في البطولة بعد خسارته أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة 1-3.

استئناف الدوري المصري

ويستعد الزمالك بقيادة مديره الفني معتمد جمال لاستئناف الدوري المصري بجانب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الزمالك بطولة ودية أخرى "كأس دبي للتحدي" التي تشهد مشاركة الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، من 26 إلى 28 يناير الجاري.

الزمالك أم صلال أبوظبي مشعل الشمري المدرب الفرنسي الهزيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

مرض X.. بيان عاجل لـ السعودية بشأن تحذير الصحة العالمية من الوباء المجهول

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

موضوعات متعلقة

إنبي يرافق سيراميكا كليوباترا لربع نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على الإسماعيلي

مفاجأة| ريال مدريد يتعاقد مع صفقة جديدة

معلول عالدكة| الجزيري يقود تونس أمام جنوب أفريقيا بكأس الأمم

الأردن يتأهل رسميا لثمن نهائي أمم آسيا قبل مواجهة البحرين

زفيريف يتأهل لنصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بإقصاء ألكاراز

اليابان تبلغ ثمن نهائي أمم آسيا بالفوز على إندونيسيا

العراق يفوز على فيتنام ويتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بأمم آسيا

ثالث ضحايا أمم أفريقيا| كوت ديفوار تقيل المدير الفني للمنتخب لويس جاسكيه

ترشيحاتنا

الرئيس الإيراني: فلسطين انتصرت بعد 100 يوم من الحرب

صراخ ومشادات كلامية في جلسة مجلس النواب اللبناني اليوم| فيديو

سرقوا السكر والزيت.. ننشر أسماء المسئولين المتهمين في قضية رشوة التموين |خاص

الإمارات تكشف شرطها الأساسي للمشاركة في إعادة إعمار غزة

كتائب القسام تعلن استهداف 15جنديا إسرائيليا داخل منزل غرب خان يونس

هل تحدث كارثة بعودة داعش.. أمريكا تدرس سحب قواتها من سوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريهام سعيد تنشر صورا مخيفة لعملية التجميل بوجهها

رغم فشل الشرطة.. كلب ينجح في إنقاذ صاحبه بطريقة غريبة بأمريكا

دراسة سويدية تكتشف مفاجأة بعد العثور على علكة من العصر الحجري

بسبب فيديو على تيك توك.. طفلة بريطانية تكاد تصاب بالعمى| تفاصيل كاملة

فيديو

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد |شاهد

حقيقتى زى ما هى بحلوها ومرها.. إليسا تكشف أسرار حياتها الخاصة| شاهد

المصور والفستان السبب.. ملكة جمال العرب في مرمى الانتقادات

حبتني عشان كنت زيه.. رانيا فريد شوقي تتحدث عن علاقتها بـ«هدي سلطان»| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ