الزمالك يخسر المركز الثالث في بطولة أبو ظبي الودية

تلقي نادي الزمالك خسارة أمام أم صلال القطري 0-2 اليوم الأربعاء، في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة نادي الوحدة الإماراتي الدولية، في أبوظبي.

سجل ثنائية أم صلال مشعل الشمري وكنجي جويل، بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وتلقى الزمالك الهزيمة الثانية في البطولة بعد خسارته أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة 1-3.

استئناف الدوري المصري

ويستعد الزمالك بقيادة مديره الفني معتمد جمال لاستئناف الدوري المصري بجانب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الزمالك بطولة ودية أخرى "كأس دبي للتحدي" التي تشهد مشاركة الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، من 26 إلى 28 يناير الجاري.