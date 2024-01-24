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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صراع ثنائي بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة.. تفاصيل

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة


أعلنت الرابطة الرسمية للدوري الإسباني، اليوم الأربعاء، عن المرشحين لنيل جائزة الأفضل في المسابقة خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

ووفقا للحساب الرسمي لرابطة الليجا، على شبكة "إكس" (تويتر سابقا)، تضم قائمة المرشحين، كلا من:


داني كارفاخال (ريال مدريد) - فيران توريس (برشلونة) - إيسكو (ريال بيتيس) - أرتيم دوفبيك (جيرونا) - كيريان رودريجيز (لاس بالماس).


ويحتل جيرونا صدارة الترتيب في الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 52 نقطة جمعها من 21 مباراة، ويليه في الترتيب ريال مدريد ب51 نقطة من 20 لقاء، ثم برشلونة ب44 نقطة، من 20 مواجهة.

وخاض كارفاخال 22 مباراة مع ريال مدريد بمختلف البطولات هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، بينما توريس لديه 29 مباراة وأحرز 11 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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