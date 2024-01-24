قيادات دينية وشعبية تشارك في تشييع جنازة ابنة نقيب الأشراف |صور

شارك لفيف من القيادات الدينية والشعبية في تشييع جنازة ابنة نقيب الأشراف محمود الشريف، يتقدمهم الدكتور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، والدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور علي جمعة عضوا هيئة كبار العلماء، والدكتور أسامة الأزهري، والشيخ الادريسي، وعبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ومحافظ المنيا والفيوم السابقين.

لفيف من القيادات الدينية والشعبية يشاركون في تشييع جنازة ابنة نقيب الأشراف

فيما أمّ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، المصلين في جنازة ابنة محمود الشريف نقيب الأشراف، عقب صلاة العصر، بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.

وبعد انتهاء صلاة الجنازة، ألقى الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، كلمة رثاء للفقيدة داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهله وذويها الصبر والسلوان.

وتلقى نقيب الأشراف، العزاء في وفاة ابنته بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، من كلا من الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، الفريق عبدالمنعم التراس القائد الأسبق لقوات الدفاع الجوي، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق، عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية، الدكتور محمد أبو هاشم وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، الشيخ صبري ياسين رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة الأوقاف، نائبًا عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، ورجل الأعمال هاني عزيز، والدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، وجميع غفير من البرلمانيين والسياسيين والإعلاميين.

وشيعت الجنازة إلى مثواها الأخير بمقابر أسرة محمود الشريف نقيب الأشراف، بطريق صلاح سالم.

عزاء ابنة نقيب الأشراف

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