النمنم: توجد محاولة لخلق مزاج عام سيئ رغم الإنجازات في مصر

أكد حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن المزاج العام يمكن أن يتم تشكيله وتوجيه في اتجاه معين.

وقال حلمي النمنم، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على قناة "تن"، "على مدار تاريخ مصر يمكن العبث بالمزاج العام للشعب المصري".

وتابع حلمي النمنم "في الفترة من 1942 وحتى 1952 أزعم أن هذه الفترة كان بها إنجازات ضخمة في التعليم والعدالة الاجتماعية لكن تم خلق مزاج عام سيئ عن الدولة".

وأكمل حلمي النمنم "هناك محاولة لخلق مزاج عام مضطرب في مصر به حالة من عدم الرضا تجاه ما يحدث في مصر من إنجازات".