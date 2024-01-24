وكيل وزارة الرياضة بالجيزة يشهد نهائي دوري المصالح الحكومية لكرة القدم الخماسية

شهد الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية في الكرة الخماسية وذلك اليوم الأربعاء 24 يناير 2024 بنادي الدقي الرياضي.

يأتي ذلك بحضور إيهاب فاوي وكيل المديرية لشئون الرياضة ، خالد فؤاد رئيس إتحاد المصالح الحكومية ، حنان عبدالفتاح مدير إدارة شباب الدقي .

ودارت المباراة النهائية بين فريقي البنك الزراعي المصري الرئيسي، وهيئة المجتمعات العمرانية في نهائي قوي بين الفريقين انتهى بفوز فريق البنك الزراعي المصري وحصوله على المركز الأول وكأس الدوري لهذا العام.

وسلم الوكيل كأس البطولة للفريق الفائز كما قدم التهاني للمتميزين في ألعاب تنس الطاولة والكرة الطائرة ،وفي ختام اللقاء شكر وكيل الوزارة المعنيين بتنظيم الدوري من الأتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة فرع الجيزة .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة خالد فؤاد رئيس إتحاد المصالح الحكومية، وإشراف إيهاب فاوي وكيل المديرية لشؤون الرياضة ، محمود البطل سكرتير عام الإتحاد ، محمود منطاش قائم بأعمال مدير الإتحاد .

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