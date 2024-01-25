بالجينز الملفت.. شمس الكويتية تثير ضجة بإطلالتها| شاهد

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت شمس الكويتية في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت بنطلون بالجينز الفاتح مع جاكت بنفس اللون و نسقت معهما توب باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

ظهرت شمس الكويتية حافية القدمين في الصور ولم تبالغ في الإكسسوارات المجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية و غير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت شمس الكويتية على شعرها الكيرلي المنسدلا، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة والمتناسقة مع لون بشرتها.

شمس الكويتية