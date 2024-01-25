المتظاهرون ندموا على النزول في 2011 وإبراهيم عيسى يفجر مفاجأة بشأن الرئيس مبارك وتفاصيل زيارة ياسمين عبد العزيز لأحمد العوضي

شهدت برامج التوك شو اليوم عدد من القضايا والملفات التي تهم الشارع المصري يأتي على رأسها الاحتفال بعيد الشرطة، وتفاصيل هامة بشأن أحداث 25 يناير 2011، فضلا عن الحديث حول زيارة ياسمين عبد العزيز لـ أحمد العوضي، وفيما يلي أبرز ما جاء:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الذين كانوا في الميادين وقت ثورة 2011 ليس سياسيين وليس لهم طلبات مثل وضع معيشي أفضل، ولكن كانوا مدربون من الخارج على كيفية الحرق وتخريب البلد وكيفية عمل العمليات الأرهابية.

وأضاف «موسي» خلال تقديمه لبرنامج “على مسؤليتي” على قناة "صدى البلد" أن المواطنين الطبيعيين الذين كانوا في الميادين ندموا على وجودهم سنة 2011 لأنهم لا يعلمون أن الثورة أساسها تخريب وليس تغيير الوضع المعيشي للأفضل.

أكد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على ضرورة أن تعمل الحكومة على تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية لحين إيجاد الحل الذي تحدثت عنه، معربًا عن أمله في أن توفق الحكومة في حل حقيقي لأزمة الدولار.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، : "الغلبان ده هيتطحن في الأرض.. لما ننتقد بعد كدة الحكومة ماتزعلش ده الوصف اللي قاله رئيس الجمهورية مش الإعلام".

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن إصدار الرئيس الراحل محمد حسني مبارك قرار بالتعامل بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في ميدان التحرير في يناير عام 2011 لم يحدث، قائلًا: "بالقطع لا.. شوفت خرطوش بس مشوفتش قتلى في الميدان.. لم أشاهد بعيني إطلاق رصاص حي على المتظاهرين يومي 25 و28 يناير 2011.. ولم يشاهد دماء في الميدان".

وأوضح "إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيشهد في كتب التاريخ بأنه متأكد تمامًا بأنه لم يصدر هذا القرار على الإطلاق وهذه شهادته ككاتب، متابعًا: "لو كان في أمر إطلاق رصاص كان الضحايا هيبقى بالآلاف.. بالمنطق والعقل".

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الموقف المصري واضح منذ إعلانها تبني الرواية الأولية للحرب، ومصر لم تغلق معبر رفح باتجاه إدخال المساعدات الغذائية لأهل غزة.

وأضاف الرقب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، قائلاً:" كلمة الرئيس السيسي اليوم كانت صادقة، وتحدث من قلبه"، مؤكداً أن الإحتلال الإسرائيلي من يعيق إدخال المساعدات ويتأمر على غزة و فلسطين.

أكد محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن جريدة إسرائيلية نشرت خبرا يفيد بأن "إسرائيل اشترت برامج إلكترونية؛ للتأثير الجماعي في الخارج".

وقال محمد كمال في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن"، :" برامج السوفت وير الجديدة متقدمة للغاية وقادرة على تحديد واستهداف مجموعات معينة برسائل معينة ".

أكد عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، أن المزاج العام في مصر يتولد نتيجة العلاقات الجماعية والظروف التي يتشكل فيها وحجم الرضا أو عدم الرضا تجاه الكثير من القضايا.

وقال عبد المنعم سعيد، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على قناة "تن"، "المزاج العام للدول هو حالة وظاهرة متقلبة".

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم- في أثناء الاحتفال بعيد الشرطة- بشأن الاقتصاد المصري، جاءت على أساس هناك مشاكل، والدولة معترفة بها، وأن هناك وجهات نظر مختلفة، البعض يقول يجب تطبيق الانكماش الاقتصادي، وآخرون يرفضون، مضيفا أن الدولة رفضت الانكماش الاقتصادي؛ بسبب الظروف الاقتصادية الحالية.

أضاف «الشوادفي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” على قناة "صدى البلد" التي تقدمه الإعلامية "عزة مصطفى" أن معنى الانكماش الاقتصادي، هو وقف المشروعات التي يتم إجراؤها الآن.

أكد الكاتب الصحفي خالد فرج، “أول مرة أشوف في حياتي أشوف الناس زعلانة بطريقة مثلما حدث مع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز”، حتى أنه بعد تعرض العوضي لوعكة صحية، يتم علاجه الآن في نفس المستشفى التي كانت تعالج بها ياسمين عبد العزيز".

وقال خالد فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، ان "الفنانة ياسمين عبد العزيز علاقتها جيدة بالعوضي بعد الإنفصال ولو كان فيه خلاف مكانتش هتروحله المستشفى متمنيا أن يعود الثنائي لبعضهما"

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري بعيد الشرطة المصرية، قائلا إن عيد الشرطة له حكاية قديمة مر عليها 72 عاما: "كل سنة وكل رجال الشرطة بخير، وكل مجند وضابط وقائد إلى وزير الداخلية بخير، لكم كل التحية والاحترام وكل عام وانتم دايما بألف خير".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي اليوم حرص على تكريم عدد من أسر الشهداء بالتزامن مع عيد الشرطة، مستطردًا أنه سبق وقابل اللواء مصطفى رفعت أحد أبطال معركة الإسماعيلية حينما كان يعمل صحفيًا.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن التلفزيون الإسرائيلي، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.