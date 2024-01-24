خبير: الدولة رفضت الانكماش الاقتصادي بسبب الظروف الحالية

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم- في أثناء الاحتفال بعيد الشرطة- بشأن الاقتصاد المصري، جاءت على أساس هناك مشاكل، والدولة معترفة بها، وأن هناك وجهات نظر مختلفة، البعض يقول يجب تطبيق الانكماش الاقتصادي، وآخرون يرفضون، مضيفا أن الدولة رفضت الانكماش الاقتصادي؛ بسبب الظروف الاقتصادية الحالية.

أضاف «الشوادفي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” على قناة "صدى البلد" التي تقدمه الإعلامية "عزة مصطفى" أن معنى الانكماش الاقتصادي، هو وقف المشروعات التي يتم إجراؤها الآن.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يتسم بكثافة رأس المال البشري ويحتوي على عمالة كثيرة بالتالي تراجع العمالة خطر على الأمن القومي وعلى الدولة المصرية، ولا بد أن يكون هناك توظيفا، والرغبة في التوظيف.

وأشار أستاذ الاستثمار، إلى أن السؤال المهم هو: هل الدولة استطاعت توظيف مواردها الاقتصادية بشكل كامل في في المصانع والمشاريع أم لا؟.

ونوه بأن الإجابة هي أننا لم نصل بعد إلى التوظيف الكامل، بل بالعكس، نعاني من أصول غير مستغلة، ومثال على ذلك، أن مصانعنا لا تعمل 3 ورديات، والموظف لا يعمل 7 ساعات.