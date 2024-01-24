عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: الدولة رفضت الانكماش الاقتصادي بسبب الظروف الحالية

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم- في أثناء الاحتفال بعيد الشرطة- بشأن الاقتصاد المصري، جاءت على أساس هناك مشاكل، والدولة معترفة بها، وأن هناك وجهات نظر مختلفة، البعض يقول يجب تطبيق الانكماش الاقتصادي، وآخرون يرفضون، مضيفا أن الدولة رفضت الانكماش الاقتصادي؛ بسبب الظروف الاقتصادية الحالية.

أضاف «الشوادفي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” على قناة "صدى البلد" التي تقدمه الإعلامية "عزة مصطفى" أن معنى الانكماش الاقتصادي، هو وقف المشروعات التي يتم إجراؤها الآن.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يتسم بكثافة رأس المال البشري ويحتوي على عمالة كثيرة بالتالي تراجع العمالة خطر على الأمن القومي وعلى الدولة المصرية، ولا بد أن يكون هناك توظيفا، والرغبة في التوظيف.

وأشار أستاذ الاستثمار، إلى أن السؤال المهم هو: هل الدولة استطاعت توظيف مواردها الاقتصادية بشكل كامل في في المصانع والمشاريع أم لا؟.

ونوه بأن الإجابة هي أننا لم نصل بعد إلى التوظيف الكامل، بل بالعكس، نعاني من أصول غير مستغلة، ومثال على ذلك، أن مصانعنا لا تعمل 3 ورديات، والموظف لا يعمل 7 ساعات. 

الإقتصاد المصرى السيسي الدولة الإنكماش صالة التحرير عزة مصطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

معاه في المستشفي.. شاهد أول ظهور لياسمين عبدالعزيز خلال زيارتها لأحمد العوضي

قرار عاجل ضد شبكة فساد مسئولين بوزارة الري.. خاص

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

القناة 13 العبرية: الرئيس السيسي يرفض تلقي اتصال من نتنياهو

تونس تودع أمم إفريقيا.. وتأهل مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا لدور الـ16

اتهامات إسرائيل وتأثير أزمة الملاحة على مصر.. السيسي يكشف الحقائق

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

موضوعات متعلقة

النائب أكمل نجاتي: الرئيس السيسي موقفه كان حاسما بشأن تهجير الفلسطينيين

مقرر بالحوار الوطني: لدينا مشاكل في الميزان التجاري منذ الستينيات

مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الرئيس حريص على الاهتمام بكافة شرائح المجتمع

مدير مكتبة الإسكندرية : الشعب المصري مثال للتكاتف في وجه الأزمات

"العالم لازم يتحرك".. عزة مصطفى تطالب بإيجاد حل للقضية الفلسطينية

ناقد رياضي: انتقاد محمد صلاح غير مبرر خاصة وأن اللاعب مصاب

اللواء سمير فرج: نتنياهو ينتظر السجن بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة

متحدث الخارجية: للأسف لسنا أمام طرح جاد من الدول الكُبرى لوقف الحرب في غزة

ترشيحاتنا

المركزي: تراجع أرصدة الأوراق المالية في البنوك لـ4.8 تريليون جنيه بأغسطس الماضي

كافح الشيخوخة بـ شرب الشاي | أسرار مذهلة

21 جنديا إسرائيليا.. قيادي بكتائب القسام يكشف تفاصيل عملية المغازي

مدرب منتخب تونس يتقدم باستقالته على الهواء .. شاهد

غير مسئولة.. الدوحة ترد على تصريحات نتنياهو حول الوساطة القطرية

وزيرة خارجية جنوب إفريقيا تسافر إلى لاهاي قبل قرار العدل الدولية بشأن إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب سمسم ودقيق .. طريقة عمل كيلو طحينة بأقل التكاليف

دانتيل .. ظهور جريء لـ ابنة رانيا يوسف | صور

غرامة مالية وإيقاف|قرار مفاجئ ضد مدرب منتخب المغرب.. ما موقفه بأمم أفريقيا؟

"الطلاق بيحلي".. إطلالات أثارت الجدل لـ3 فنانات بعد الانفصال آخرهن ياسمين عبدالعزيز|شاهد

فيديو

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

كنت زي القمر.. تشويه وجه ريهام سعيد على يد طبيب تجميل مشهور

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ