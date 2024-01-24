عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد أبو بكر: فكرة تمويل الضبعة النووية عبقرية.. وأدعو المنتقدين لـ"القراءة"

الاعلامي خالد أبو
الاعلامي خالد أبو بكر

أكد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على ضرورة أن تعمل الحكومة على تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية لحين إيجاد الحل الذي تحدثت عنه، معربًا عن أمله في أن توفق الحكومة في حل حقيقي لأزمة الدولار.

خالد أبو بكر: يجب العمل على تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه  "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، : "الغلبان ده هيتطحن في الأرض.. لما ننتقد بعد كدة الحكومة ماتزعلش ده الوصف  اللي قاله رئيس الجمهورية مش الإعلام".

وأشار خالد أبو بكر، إلى ان هناك شيء ما سيحدث، ونتمنى التوفيق إلى ان يحدث هذا الشيء ويراعي الأثر الموجود في الشارع المصري
وواصل:"شهر عن شهر الأزمة بتتفاقم إلى أن ربنا ينجح الحكومة الحالية لازم نراعي الأثر الاقتصادي القاسي الذي وقع على طوائف الشعب المصري المختلفة".
وتابع:" من هنا لحد ١ أبريل لازم أعرفك تداعيات أزمة الدولار فيه راجل كان واخد قرض بالدولار وهيتحبس، واللي بيحصل حصل واللي شال على دماغه هو المواطن المصري .. وهاطلع أقول للحكومة معاناة الناس الراجل البسيط كان بياكل كيلو لحمة في الأسبوع مابقاش ياكله".


وأشاد أبو بكر، بطريقة تمويل مشروع الضبعة النووية، مشددًا على ان فكرة عمل وتمويل مشروع الضبعة عبقرية، حيث أن أول قسط سيتم سداده في 2029، ومدة السداد لـ 22 سنة بفائدة 3% فقط، مضيفًا:"خدنا القرض ده عشان إنتاج الطاقة.. دا مشروع محترم ومدروس جيد جدًا".

وأضاف :"انتقاد المشروع ده اسمه جهل ولازم ندي كل واحد حقه الكيفية اللي مصر مولت بها مفاعلات الضبعة عبقرية.. واللي انتقدوا المشروع أدعوهم للقراءة".

الأزمة الاقتصادية خالد أبو بكر طوائف الشعب المصري الدولار مشروع الضبعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاه في المستشفي.. شاهد أول ظهور لياسمين عبدالعزيز خلال زيارتها لأحمد العوضي

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

اتهامات إسرائيل وتأثير أزمة الملاحة على مصر.. السيسي يكشف الحقائق

قرار عاجل ضد شبكة فساد مسئولين بوزارة الري.. خاص

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

القناة 13 العبرية: الرئيس السيسي يرفض تلقي اتصال من نتنياهو

ترشيحاتنا

النشرة الدينية| فضل الأيام البيض من شهر رجب.. و12 كلمة تهون عليك ويجبر الله بخاطرك

بالأسماء.. إصابة 19 شخصاً في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار بالمنيا

مفاوضات مع نادٍ شهير | تحرّك في الأهلي بعد إصابة الشناوي

ريال مايوركا يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز على جيرونا

قرار عاجل من زيلينسكي بعد تحطم طائرة عسكرية روسية تقل أسرى حرب أوكران

إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. والأهلي يبحث عن بديل الشناوي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

صور نادرة.. شاهد هيفاء وهبي قبل الشهرة

بكوب سمسم ودقيق .. طريقة عمل كيلو طحينة بأقل التكاليف

دانتيل .. ظهور جريء لـ ابنة رانيا يوسف | صور

فيديو

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

كنت زي القمر.. تشويه وجه ريهام سعيد على يد طبيب تجميل مشهور

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ