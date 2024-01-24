بالتزامن مع عيد الشرطة.. أحمد موسى يسرد ملحمة الفدائيين ضد الاحتلال الإنجليزي

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري بعيد الشرطة المصرية، قائلا إن عيد الشرطة له حكاية قديمة مر عليها 72 عاما: "كل سنة وكل رجال الشرطة بخير، وكل مجند وضابط وقائد إلى وزير الداخلية بخير، لكم كل التحية والاحترام وكل عام وانتم دايما بألف خير".

أحمد موسى يسرد ملحمة الفدائيين بالتزامن مع عيد الشرطة

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي اليوم حرص على تكريم عدد من أسر الشهداء بالتزامن مع عيد الشرطة، مستطردًا أنه سبق وقابل اللواء مصطفى رفعت أحد أبطال معركة الإسماعيلية حينما كان يعمل صحفيًا.

وتابع أحمد موسى، أن اللواء مصطفى رفعت سرد له قصة مقاومة الفدائيين للاحتلال الإنجليزي في 1952، وقائد المحتل الإنجليزي اتخذ قرارا وقتها بإخراج الشرطة من الإسماعيلية، ألا أن اللواء مصطفى رفعت ساعد في مقاومة المحتل الإنجليزي.

وواصل: "في يوم 25 يناير 1952 كان قوات الشرطة 800 فرد تقريبا بيأمنوا محافظة الإسماعيلية، في ضوء 4000 فرد من الجيش الإنجليزي بجانب الدبابات والمدرعات المختلفة، وواجهوا جيش بالكامل".

ولفت أحمد موسى إلى أن اللواء مصطفى رفعت أكد أن الجنود المصريين هم من قرروا عدم الاستسلام والوقوف أمام جيش الاحتلال الإنجليزي ورفض الجنود الاستسلام.