أحمد موسى: بعض المواطنين ندموا على النزول للتظاهر في 2011

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الذين كانوا في الميادين وقت ثورة 2011 ليس سياسيين وليس لهم طلبات مثل وضع معيشي أفضل، ولكن كانوا مدربون من الخارج على كيفية الحرق وتخريب البلد وكيفية عمل العمليات الأرهابية.

أحمد موسى: بعض المواطنين لم يعلموا أن الثورة أساسها التخريب



وأضاف «موسي» خلال تقديمه لبرنامج “على مسؤليتي” على قناة "صدى البلد" أن المواطنين الطبيعيين الذين كانوا في الميادين ندموا على وجودهم سنة 2011 لأنهم لا يعلمون أن الثورة أساسها تخريب وليس تغيير الوضع المعيشي للأفضل.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الأشخاص المدربون في الخارج على تخريب مصر كانوا يستخدمون عنوان براق لشد وجذب انتباه المواطنين لملئ الميادين المصرية مثل عيش حرية عدالة، منوهاً إلى أن الذين حرضوا الشعب على الثورة والتخريب حصلوا على مقابل مادي واستفادوا أستفادة كبيرة وجميع الشعب المصري يعرف من هم بالأسم.