بنت أصول .. أحمد العوضي يكشف أسباب حُبه لياسمين عبد العزيز |فيديو

قال الفنان أحمد العوضي: "أنا وياسمين حالة خاصة جدًا إحنا قصة كبيرة.. الوطن العربي كله كان معانا قلباً وقالباً، مُصرحاً بأنه حتى عند الإعلان عن الانفصال أعلن بشكل يليق بحب الناس لهم.

وأكد العوضي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على فضائية إم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه رغم طلاقهما إلا أنه عندما جاء خبر لياسمين عبد العزيز أنه شعر بتعب شديد أثناء التصوير أرسلت له على الفور لتطمئن عليه ، وكانت هي أول من أبلغها بدخوله للمستشفي .

حبتها عشان هي بنت أصول وست أصيلة



وتابع العوضي: "ياسمين كل يوم معايا ومسابتنيش لحظة، وده مش جديد عليها، مؤكدا : “أنا حبتها عشان هي بنت أصول وست أصيلة حتي واحنا مطلقين في بنا احترام واصل وهذا ما كنت أنتظره من ياسمين”.

كشف الفنان أحمد العوضي أنه في الفترة الأخيرة كان يعمل طوال الوقت ويتعرض لضغوطات بسبب كثرة العمل والتصوير والذهاب لصالة الجيم فأصيب بنزلة برد عنيفة وارتفعت درجة حرارة جسمه بشكل كبير وشعر بالرعاش، الأمر الذي أدى إلى حجزه في المستشفي 4 أيام بسبب التعب الشديد الذي واجهه من الضغوطات بالعمل والذهاب للتمرين بصالة الجيم ونزلات البرد، لافتا إلى أنه سوف يصرح له الخروج من المستشفي غدًا.

العوضي: أنا وياسمين حالة خاصة

وصرح العوضي، بأن علاقته هو وياسمين عبد العزيز حالة خاصة وهي من أول الزائرين له بالمستشفى.