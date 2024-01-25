عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بنت أصول .. أحمد العوضي يكشف أسباب حُبه لياسمين عبد العزيز |فيديو

أحمد العوضي
أحمد العوضي

قال الفنان أحمد العوضي: "أنا وياسمين حالة خاصة جدًا إحنا قصة كبيرة.. الوطن العربي كله كان معانا قلباً وقالباً، مُصرحاً بأنه حتى  عند الإعلان عن الانفصال أعلن بشكل يليق بحب الناس لهم.

وأكد العوضي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على فضائية إم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه رغم طلاقهما إلا أنه عندما جاء خبر لياسمين عبد العزيز أنه شعر بتعب شديد أثناء التصوير أرسلت له على الفور لتطمئن عليه  ، وكانت هي أول من أبلغها بدخوله للمستشفي .

حبتها عشان هي بنت أصول وست أصيلة


وتابع العوضي: "ياسمين كل يوم معايا ومسابتنيش لحظة، وده مش جديد عليها، مؤكدا : “أنا حبتها عشان هي بنت أصول وست أصيلة حتي واحنا مطلقين في بنا احترام واصل وهذا ما كنت أنتظره من ياسمين”.

كشف الفنان أحمد العوضي أنه في الفترة الأخيرة كان يعمل طوال الوقت ويتعرض لضغوطات بسبب كثرة العمل والتصوير والذهاب لصالة الجيم فأصيب بنزلة برد عنيفة وارتفعت درجة حرارة جسمه بشكل كبير وشعر بالرعاش، الأمر الذي أدى إلى حجزه في المستشفي 4 أيام بسبب  التعب الشديد الذي واجهه من الضغوطات بالعمل والذهاب للتمرين بصالة الجيم ونزلات البرد، لافتا إلى أنه سوف يصرح له الخروج من المستشفي غدًا.

 

العوضي: أنا وياسمين حالة خاصة

وصرح العوضي، بأن علاقته هو وياسمين عبد العزيز حالة خاصة وهي من أول الزائرين له بالمستشفى.

ياسمين عبد العزيز الفنان احمد العوضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاه في المستشفي.. شاهد أول ظهور لياسمين عبدالعزيز خلال زيارتها لأحمد العوضي

إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. والأهلي يبحث عن بديل الشناوي

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

اتهامات إسرائيل وتأثير أزمة الملاحة على مصر.. السيسي يكشف الحقائق

بدءا من اليوم الخميس.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر بشمال سيناء: إسرائيل تضع العراقيل أمام دخول المساعدات الإنسانية لغزة|فيديو

بسعر 340 ألف دولار.. كاديلاك سيليستيك الكهربائية تدخل مرحلة الإنتاج

حكم الجمع بين نية قضاء رمضان والأيام البيض

سعر عيار 14 اليوم 25-1-2024 في محلات الصاغة

سعر أقل دولار في البنوك اليوم 25-1-2024

لقيته بجوار صندوق قمامة|تحقيق موسع مع أب ترك نجله لبائعة خضار بأوسيم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا كنت مكرمشة ومش عارفة أتكلم| ريهام سعيد تثير الجدل بعد تشوه وجهها

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

صور نادرة.. شاهد هيفاء وهبي قبل الشهرة

بكوب سمسم ودقيق .. طريقة عمل كيلو طحينة بأقل التكاليف

فيديو

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

كنت زي القمر.. تشويه وجه ريهام سعيد على يد طبيب تجميل مشهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ