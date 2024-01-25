كوت ديفوار آخر المتأهلين للدور ثمن النهائي ببطولة أمم إفريقيا

نجح المنتخب المغرب من كسب رهان الصدارة بالمجموعة السادسة، وأطاح بنظيره الزامبي من كأس الأمم الأفريقية الجارية في كوت ديفوار بفوز صعب 1-0، مساء الأربعاء.

وتفادى أسود الأطلس مواجهة منتخب مصر وصيف المجموعة الثانية، ليضرب موعدا مع جنوب أفريقيا في ثمن النهائي.

كما أنقذ المغاربة أحلام كوت ديفوار منظم البطولة إذ منحه بطاقة التأهل للدور المقبل بعد إزاحة زامبيا، ضمن أفضل الثوالث.

وسجل هدف المغرب الوحيد اللاعب حكيم زياش في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

وتابع وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، مباراة فريقه أمام زامبيا من المدرجات، بعد تطبيق عقوبة إيقافه 4 مباريات منها 2 مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد أحداث مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية وتلفظه تجاه اللاعب شانسيل مبيمبا بعبارات بذيئة.

وأجرى وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عدة تغييرات بتشكيل أسود الأطلس الذي خاض مواجهة زامبيا الختامية بدور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية الجارية في كوت ديفوار.

وبدأ الظهير الأيسر يحيى عطية الله، المباراة مكان محمد الشيبي، بعدما غاب في المواجهتين السابقتين ضد تنزانيا والكونغو الديمقراطية، بسبب الإصابة، وأراح الركراكي القائد رومان سايس، ولعب مكانه يونس عبد الحميد، وإسماعيل الصيباري في خط الوسط مكان سليم أملاح، وأراح المدرب مهاجمه يوسف النصيري.

تشكيل المغرب لمباراة زامبيا

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي - يحيي عطية الله- نايف أكرد - يونس عبد الحميد.

الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - إسماعيل الصيباري.

الهجوم: سفيان بوفال- أيوب الكعبي- حكيم زياش.