عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كوت ديفوار آخر المتأهلين للدور ثمن النهائي ببطولة أمم إفريقيا

كوت ديفوار
كوت ديفوار

نجح المنتخب المغرب من كسب رهان الصدارة بالمجموعة السادسة، وأطاح بنظيره الزامبي من كأس الأمم الأفريقية الجارية في كوت ديفوار بفوز صعب 1-0، مساء الأربعاء.

وتفادى أسود الأطلس مواجهة منتخب مصر وصيف المجموعة الثانية، ليضرب موعدا مع جنوب أفريقيا في ثمن النهائي.

كما أنقذ المغاربة أحلام كوت ديفوار منظم البطولة إذ منحه بطاقة التأهل للدور المقبل بعد إزاحة زامبيا، ضمن أفضل الثوالث.

وسجل هدف المغرب الوحيد اللاعب حكيم زياش في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

وتابع وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، مباراة فريقه أمام زامبيا من المدرجات، بعد تطبيق عقوبة إيقافه 4 مباريات منها 2 مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد أحداث مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية وتلفظه تجاه اللاعب شانسيل مبيمبا بعبارات بذيئة.

 

وأجرى وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عدة تغييرات بتشكيل أسود الأطلس الذي خاض مواجهة زامبيا الختامية بدور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية الجارية في كوت ديفوار.

وبدأ الظهير الأيسر يحيى عطية الله، المباراة مكان محمد الشيبي، بعدما غاب في المواجهتين السابقتين ضد تنزانيا والكونغو الديمقراطية، بسبب الإصابة، وأراح الركراكي القائد رومان سايس، ولعب مكانه يونس عبد الحميد، وإسماعيل الصيباري في خط الوسط مكان سليم أملاح، وأراح المدرب مهاجمه يوسف النصيري.

تشكيل المغرب لمباراة زامبيا
حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي - يحيي عطية الله- نايف أكرد - يونس عبد الحميد.

الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - إسماعيل الصيباري.

الهجوم: سفيان بوفال- أيوب الكعبي- حكيم زياش.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاه في المستشفي.. شاهد أول ظهور لياسمين عبدالعزيز خلال زيارتها لأحمد العوضي

إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. والأهلي يبحث عن بديل الشناوي

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

اتهامات إسرائيل وتأثير أزمة الملاحة على مصر.. السيسي يكشف الحقائق

بدءا من اليوم الخميس.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

موضوعات متعلقة

رسميا| مصر تواجه الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية

المغرب يتصدر مجموعته بالفوز على زامبيا بأمم إفريقيا

نجم المقاولون العرب على رادار سبورتنج لشبونة

ريال مايوركا يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز على جيرونا

ارتجاج بالمخ| صدمة في المنتخب بسبب إصابة نجم الفريق

مونبلييه يتأهل لثمن نهائي كأس فرنسا

المغرب يتقدم على زامبيا بهدف نظيف في الشوط الأول بأمم أفريقيا

رسميًا | المغرب يستأنف على قرار إيقاف الركراكي 4 مباريات

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر بشمال سيناء: إسرائيل تضع العراقيل أمام دخول المساعدات الإنسانية لغزة|فيديو

بسعر 340 ألف دولار.. كاديلاك سيليستيك الكهربائية تدخل مرحلة الإنتاج

حكم الجمع بين نية قضاء رمضان والأيام البيض

سعر عيار 14 اليوم 25-1-2024 في محلات الصاغة

سعر أقل دولار في البنوك اليوم 25-1-2024

لقيته بجوار صندوق قمامة|تحقيق موسع مع أب ترك نجله لبائعة خضار بأوسيم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا كنت مكرمشة ومش عارفة أتكلم| ريهام سعيد تثير الجدل بعد تشوه وجهها

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

صور نادرة.. شاهد هيفاء وهبي قبل الشهرة

بكوب سمسم ودقيق .. طريقة عمل كيلو طحينة بأقل التكاليف

فيديو

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

كنت زي القمر.. تشويه وجه ريهام سعيد على يد طبيب تجميل مشهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ