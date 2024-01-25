عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخطة والموازنة بمجلس النواب يكشف الفئات التي تتعامل مع السوق الموازية للدولار|تفاصيل

فخري الفقي رئيس
فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تخفيف الغلاء على المواطن هذا هو الضمانة الأساسية لانخفاض الدولار، مضيفا ان هناك أولوية قصوي وهي الغلاء " بما فيها ان العام القادم سوف يزيد  المعاشات والمرتبات وتكافل وكرامة والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فهناك ١٢٧ مليار جنية لمنظومة رغيف العيش والسلع التموينية.


واشار  الفقي خلال لقائه ببرنامج يحدث فى مصر، المذاع على فضائية أم بي سي مصر، تقديم الأعلامي شريف عامر، الى انه يجب على البنك المركزى ان يتبني سياسة نقدية متشددة قائلا:" اتوقع ان يتجه الى رفع سعر الفائدة مؤقتا.

سعر الصرف لديه ٣ فئات في سوق الموازية للدولار

وأردف ، سعر الصرف لديه ٣ فئات في سوق الموازية للدولار  وهم المستوردون ومن يحتفظون به كمخزن للقيمة والمصاريون  وهذا طلب حقيقي ليستورد مستلزمات انتاج مصنعه او سلع مهمة بالنسبة له يجب ان يستخدمها.

وتابع: لكي يتم تحرير سعر الدولار يجب ان يتوافر ٥ مليارات دولار في الجهاز المصرفي.

الجهاز المصرفي فخرى الفقى مجلس النواب سعر الصرف تخفيف الغلاء الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاه في المستشفي.. شاهد أول ظهور لياسمين عبدالعزيز خلال زيارتها لأحمد العوضي

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

بدءا من اليوم الخميس.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

اتهامات إسرائيل وتأثير أزمة الملاحة على مصر.. السيسي يكشف الحقائق

إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. والأهلي يبحث عن بديل الشناوي

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

خبير يفجر مفاجأة: انخفاض مخزون سد النهضة بـ 3 مليارات متر مكعب

ترشيحاتنا

فيديو وصور لقوات الإطفاء خلال تعاملهم مع حريق هائل بمخزن الأخشاب بالسلام| خاص

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للمصريين

سعر عيار 24 اليوم 25-1-2024

أول الأيام البيض من رجب.. أدركه بسنة نبوية عظيمة قبل الفجر

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

خمسة.. فرج عامر يكشف عن صفقات الأهلي الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عبدالعزيز ما سبتنيش لحظة|10 صور رومانسية جمعتها بأحمد العوضي| شاهد

بالجينز الملفت.. شمس الكويتية تثير ضجة بإطلالتها| شاهد

أنا كنت مكرمشة ومش عارفة أتكلم| ريهام سعيد تثير الجدل بعد تشوه وجهها

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

فيديو

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

كنت زي القمر.. تشويه وجه ريهام سعيد على يد طبيب تجميل مشهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ