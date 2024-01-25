الخطة والموازنة بمجلس النواب يكشف الفئات التي تتعامل مع السوق الموازية للدولار|تفاصيل

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تخفيف الغلاء على المواطن هذا هو الضمانة الأساسية لانخفاض الدولار، مضيفا ان هناك أولوية قصوي وهي الغلاء " بما فيها ان العام القادم سوف يزيد المعاشات والمرتبات وتكافل وكرامة والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فهناك ١٢٧ مليار جنية لمنظومة رغيف العيش والسلع التموينية.



واشار الفقي خلال لقائه ببرنامج يحدث فى مصر، المذاع على فضائية أم بي سي مصر، تقديم الأعلامي شريف عامر، الى انه يجب على البنك المركزى ان يتبني سياسة نقدية متشددة قائلا:" اتوقع ان يتجه الى رفع سعر الفائدة مؤقتا.

سعر الصرف لديه ٣ فئات في سوق الموازية للدولار

وأردف ، سعر الصرف لديه ٣ فئات في سوق الموازية للدولار وهم المستوردون ومن يحتفظون به كمخزن للقيمة والمصاريون وهذا طلب حقيقي ليستورد مستلزمات انتاج مصنعه او سلع مهمة بالنسبة له يجب ان يستخدمها.

وتابع: لكي يتم تحرير سعر الدولار يجب ان يتوافر ٥ مليارات دولار في الجهاز المصرفي.