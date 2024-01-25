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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة تبكي على الهواء وتؤدي التحية لشهداء الشرطة.. فيديو

بسمة وهبة
بسمة وهبة

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بأغنية الفنان تامر عاشور "مصر دايما" عن عيد الشرطة، قائلة في هذه الأغنية بيفضل رمز في عيون كل مصري"، مؤكدةً أن كل الشهداء رمز في عيوننا، في عيون الأم والأبناء. 


وأضافت "بسمة وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور" أن أهالي الشهداء لا يرون أن ذويهم استشهدوا فقط، لكنهم ضحوا من أجل بلدهم وحتى تعيش مصر.   


وأدت الإعلامية بسمة وهبة التحية لشهداء الشرطة باكية، متأثرة بأغنية الفنان تامر عاشور التي تم عرضها في البرنامج، لا أبكي لكننا سعداء ونحتفل فخورون ببلدنا، ولكن تسلم ايدين من غنى ومن كتب ومن لحن وعمل في هذه الأغنية.

وقالت بسمة وهبة، إن أغنية الفنان تامر عاشور مصر دايما معبرة عن عيد الشرطة وتضحيات رجال الشرطة، الأغنية تذكرنا بتضحيات وتعب رجال الشرطة ودموع أبناء الشهداء الذين حرموا من ابائهم.

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