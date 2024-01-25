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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

الصحفي خالد فرج
الصحفي خالد فرج

كشف الكاتب الصحفي خالد فرج تفاصيل حالة الفنان أحمد العوضي بعد تعرضه لوعكة صحية، قبل أيام، استلزمت احتجازه داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.
وقال فرج في مداخلة هاتفية مع برنامج تفاصيل، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة "صدى البلد" إن الحالة الصحية للعوضي تشهد تحسنا كبيرا، ومن المقرر مغادرته للمستشفي، اليوم الخميس، بعد الاطمئنان على حالته بشكل كامل.


وكشف كواليس زيارة النجمة ياسمين عبدالعزيز للعوضي داخل المستشفى قائلا: ياسمين أرسلت رسالة نصية للعوضي على هاتفه للتأكد من صحة أنباء تعرضه لوعكة صحية، وحينما رد عليها مؤكدا تلك الأنباء، قامت بزيارته يوم الأثنين الماضي على الفور، وهو ما يعكس معدنها الأصيل واحترامها لحالة العشرة التي امتدت بينهما لأعوام عدة.

وأوضح فرج أن العوضي كان يرغب في عدم معرفة أحد لتعرضه لأزمة صحية من الأساس، ولكن الخبر تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

خالد فرج أحمد العوضى نهال طايل ياسمين عبدالعزيز برنامج تفاصيل صدى البلد

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