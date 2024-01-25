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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نانسي عجرم تحيي حفلا مع فرقة ميامي بموسم الرياض.. 2 فبراير

حفل نانسي عجرم وفرقة
حفل نانسي عجرم وفرقة ميامي

تستعد الفنانة نانسي عجرم، لإحياء حفل غنائي ساهر لها مع فرقة ميامي الغنائية على مسرح محمد عبده أرينا يوم 2 فبراير المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام-بوستر الحفل معلنة عن طرح التذاكر قريبا. 

حفل نانسي عجرم وفرقة ميامي

أحدث أغاني نانسي عجرم

في أول أغسطس 2023، طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة تيجي ننبسط، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية طرحتها نانسي عجرم احتفالا بموسم الصيف، حيث أنها تعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني ما بين طرح أغنيات واحياء الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها.
 


الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع طارق مدكور.

وأطلقت نانسي عجرم كليب "آخر إصدار" الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" للنجوم ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغني، والذى من المقرر طرحه بدور العرض يوم 24 مايو الجارى.

وقامت نانسي عجرم بمشاركة متابعيها على "إنستجرام" لينك أغنية "آخر إصدار"، والتى تخوض بها أولى تجاربها فى السينما المصرية، بالإضافة إلى كونها أول تعاون لها مع المنتج حمدى بدر "كرافت ميديا"، وهي  كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري. 

نانسي عجرم تكسر حاجز المليار

وحققت أغنية “علشانك” لـ نانسي عجرم، نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ مليار مشاهدة عبر موقع “التيك توك”.

أغنية “حبك سفاح” كلمات: شادي نور، و‎ألحان: بلال سرور، و‎توزيع: هاني يعقوب.

أعمال نانسي عجرم 

من جهة أخرى، حصدت نانسي عجرم، 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، مقتربة من الـ4 ملايين، بأحدث أغنية لها «150» بعد يوم واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتمكنت نانسي عجرم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك من خلال أغنيتها الجديدة “150”.

الأغنية حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أن تم طرحها منذ ما يقرب من 3 أيام، وهى باللهجة اللبنانية.

وكانت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، طرحت كليب 150 عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، وتعاونت في الكليب مع المخرجة ليلى كنعان، والذى تم تصويره فى لبنان بعدد من الأماكن المتفرقة هناك.

 

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